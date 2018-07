Entella, trenta convocati per il ritiro di Brentonico

Pochi giorni al “via” ufficiale della nuova stagione. Domenica sera l’Entella si ritroverà in quel di Brentonico per dare inizio alla preparazione estiva. Ecco l’elenco dei giocatori convocati da mister Boscaglia, trenta in tutto.

I giocatori si alleneranno sotto gli ordini del nuovo tecnico Boscaglia che preparerà la prossima stagione, per ora in serie C ma con alcune possibilità che ci possa essere qualche ripescaggio che possa riguardare anche l’Entella.

PORTIERI: Borra, Massolo, Paroni, Siaulys, Ayoub.

DIFENSORI: Baraye, Belli, Benedetti, Cleur, Pellizzer, Zigrossi, Zucchetti.

CENTROCAMPISTI: Ardizzone, Crimi, Currarino, Di Paola, Gatto, Eramo, Gerli, Icardi, Nizzetto, Tremolada, Troiano, Havlena.

ATTACCANTI: Diaw, La Mantia, Luppi, Mota Carvalho, Petrovic, Puntoriere.