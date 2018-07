Mercato, lo Spezia prende dal Genoa Lamanna

Lo Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Genoa CFC le prestazioni sportive del portiere classe ’89, Eugenio Lamanna.

Nativo di Como, Lamanna esordisce proprio con la maglia della formazione lariana nel campionato di Serie D 2007/2008, convincendo a suon di prestazioni di alto livello lo staff del Genoa, che nella stagione seguente lo porta in Liguria, dove si alterna tra il ruolo di terzo portiere in Prima Squadra e quello di titolare nella formazione Primavera, con la quale si aggiudica una Coppa Italia. Nella stagione 2009-2010 passa in prestito al Gubbio, dove ottiene subito una promozione in C1 e nell’anno seguente, sempre con la maglia rossoblù ottiene una storica promozione in Serie B. In cadetteria disputa due ottime stagioni con la maglia del Bari, per poi passare al Siena nella stagione 2013-2014, mentre l’esordio in Serie A arriva il 14 dicembre 2014 con la maglia del Genoa contro la Roma.

Portiere “para-rigori”, dotato di una spiccata personalità e di grande reattività tra i pali, dopo 43 presenze in Serie A, Lamanna è ora pronto a difendere la porta delle Aquile!

Benvenuto EUGENIO!

Eugenio Lamanna

Ruolo: portiere

Nato a Como il 07.08.1989

Altezza: 187 cm

Peso: 80 kg

Nazionalità: italiano

