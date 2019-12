Entella-Spezia, i numeri del derby ligure

E’ Stato Stefano ed è la giornata del derby ligure di serie B tra Entella e Spezia.

Giochiamo la sfida con i numeri e le statistiche.

LE CURIOSITÀ DI VIRTUS ENTELLA – SPEZIA

13 gol su 18 dell’Entella nei 15’ finali dei due tempi

La Virtus Entella ha segnato 13 gol su 18 totali nella Lega B 2019/20 sommando i 15’ finali dei due tempi, reti dal 31’ al 45’ recuperi inclusi, 7 dal 76’ al 90’ più extra-time. Si tratta, di fatto, del 72,2% del dato complessivo.

Il momento-sì degli “aquilotti”

Una sola sconfitta nelle ultime 9 giornate per lo Spezia, 2-3 a Pisa lo scorso 9 novembre; nel mezzo per gli “aquilotti” 4 successi ed altrettanti pareggi.

Spezia a porta chiusa, in B, da 232’

In assoluto Spezia a porta chiusa in campionato, incluse gare interne ed esterne, da 232’: ultima rete subita da Riviere al 38’ del match pareggiato 1-1 a Cosenza lo scorso 29 novembre, da cui si contano i residui 52’ del “San Vito-Marulla” e le due intere gare contro Livorno (2-0) e Venezia (0-0 al “Penzo”).

100 come professionista Acampora

Gennaro Acampora (Spezia) alla 100° nel professionismo dove somma finora 91 gettoni in serie B, 5 in coppa Italia e 3 in altri tornei con le maglie di Spezia, Perugia e Virtus Entella. Esordio assoluto datato 11 ottobre 2014, Pro Vercelli-Spezia 1-0 in B.