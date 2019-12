Genoa, successi in serie per il settore giovanile

Onore al merito. Nel nome dei ragazzi che sono cresciuti nel settore giovanile e si sono affacciati sul palcoscenico del calcio professionistico, facendo di una passione la professione di cui vivere. Una bella realtà. Quella creata negli anni dal Genoa, in un circolo di auto-alimentazione e implementazione virtuosi, che permette di lanciare talenti sin dentro la vetrina della Serie A Tim. Sono davvero tanti i nomi e in alcuni casi altisonanti. Dalla scuola calcio alle leve che competono nei campionati nazionali. In un contesto difficile per la prima squadra, il debutto di Denilho Cleonise e Nicolò Rovella, facce diverse della stessa mela, costituiscono note liete in un percorso di continuità.