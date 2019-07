Entella, sogno Diamanti per l’attacco

L’Entella e il patron Gozzi non vogliono più soffrire e il mercato accurato lo sta ampiamente dimostrando.

Ma il presidente biancoceleste è uno che vuol far anche sognare i tifosi e l’ultima voce di mercato alzerebbe di molto il tasso tecnico e il morale dell’ambiente.

Alino Diamanti dopo una buona stagione al Livorno, con la quale ha ottenuto la salvezza, è alla ricerca di una nuova squadra.

Le 36 primavere non sono un ottimo biglietto da visita ma il talento di Diamanti è indiscutibile. Per questo motivo, il Frosinone e la Virtus Entella stanno per far partire una vera e propria asta di mercato. Il talento ex Livorno era ad un passo dall’Entella ma i ciociari si sono inseriti nella trattativa.