Entella, prevendita aperta per la trasferta di Siena

Queste le modalità di acquisto e i prezzi dei biglietti per il settore riservato ai sostenitori ospiti per la gara di campionato Robur Siena – Virtus Entella, che si svolgerà domenica 25 novembre 2018 presso lo Stadio “Artemio Franchi” di Siena con inizio alle ore 16,30.

Prevendita autorizzata “Ciaotickets” nel bacino di utenza della Città di CHIAVARI (GE):

TABACCHERIA METALDI – Via Martiri della Liberazione 182 – 16043 Chiavari (GE) Tel. 0185 370224

ROBUR SIENA S.p.A.

Viale dei Mille, 3 – 53100 SIENA

(l’apertura alla vendita dei biglietti è prevista per martedì 20 novembre p.v. ore 11:00)

Il prezzo praticato nel SETTORE OSPITI è di €.12,00 (prezzo unico), e si informa che sia i possessori di Tessera del Tifoso, Supporter Card o Fidelity Card che i non fidelizzati potranno acquistare in prevendita i tagliandi per il settore ospiti, anche optando per l’acquisto online, entro le ore 19,00 di sabato 24 novembre 2018, precisando che tale settore riservato ha una capienza di 646 spettatori.

Poiché alla gara non risulta attribuito alcun indice di rischio, come da Determinazione n° 43/2018 del 14 novembre 2018 dell’O.N.M.S., la Robur Siena porta a conoscenza che, se non emergeranno situazioni ostative nella riunione preventiva del G.O.S. presso la Questura di Siena, i tagliandi rimasti invenduti di tutti i settori dello Stadio “Artemio Franchi”, escluso quelli del settore ospiti, potranno essere posti in vendita il giorno della partita anche a favore dei tifosi ospiti, incluso quelli residenti nella provincia di Genova, presso tutti i punti vendita comprese le biglietterie in prossimità dello stadio “Artemio Franchi” di Siena, sia a possessori di Tessera del Tifoso, Supporter Card, Fidelity Card o non fidelizzati, giusto quanto previsto dal protocollo d’intesa del 4 agosto 2017 “Nuovo modello di gestione del calcio”, sottoscritto fra Ministero dell’Interno, Ministero dello Sport, F.I.G.C., C.O.N.I., le quattro Leghe calcistiche e le rappresentanze delle componenti di Calciatori, Arbitri ed Allenatori.

Per ulteriori informazioni relativi ai punti vendita e per l’acquisto on-line dei tagliandi è possibile consultare direttamente il sito www.ciaotickets.com.