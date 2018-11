Savona, bilancio biancoblu 2017/18 chiude in positivo

Ieri pomeriggio, presso la sala stampa dello Stadio Bacigalupo, si è svolta una conferenza molto importante tenuta dal Presidente Cristiano Cavaliere e dal Direttore Generale Massimo Sciutto su alcune certezze e novità sia dal punto di vista Dirigenziale che sportivo.

Le parole del DG biancoblù: “Siamo orgogliosi di comunicare che dopo diversi anni il Savona, al 30 giugno 2018, ha un bilancio societario in positivo. Vorrei ricordare che due stagioni fa, questa proprietà, ha rilevato il Savona con circa 2 milioni di euro di debiti.

Grazie al Presidente Cavaliere e ad altre persone che sono rimaste vicine al Savona, si è arrivati a un traguardo che permetterà di dar vita a nuovi progetti per il futuro e grazie alla solidità economica di poter pensare in maniera diversa di raggiungere categorie superiori a quella attuale.”

Anche il Presidente ha voluto esprimere il suo pensiero riguardo alla situazione attuale: “Sono davvero felice per quanto fatto in questi due anni e mezzo di presidenza. Non sono social ma a volte vado a leggere i commenti e fa male vederne alcuni negativi dopo tutti i sacrifici fatti. Nel prossimo futuro potrebbero esserci risvolti importanti che ci permetterebbero di guardare a palcoscenici diversi. Sappiamo che sono solo i risultati a fare la differenza ma sia per quanto riguarda la Prima Squadra che il SettoreGiovanile stiamo lavorando bene e non sarà una sconfitta in dieci partite a farci perdere di vista il nostro obbiettivo.

Tocca ancora al Direttore Generale presentare una nuova figura, l’avvocato Gamenara Matteo che sarà il Responsabile dell’Ufficio Legale del Savona. Oltre gestire le pratiche sportive e ordinarie, rappresenta la continua crescita da parte della Società per poter affrontare realtà professionistiche.

“Sono grato al Presidente e al Direttore per la fiducia e la possibilità professionale.” Sono le parole dell’Avvovato Gamenara, che prosegue: “So quanto sia importante il mio ruolo e mi auguro di poter essere utile alla causa del Savona. Sono al lavoro da qualche giorno e spero che la Stagione possa proseguire in maniera positiva come è iniziata.”