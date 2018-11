Entella-Olbia, Boscaglia: Reazione importante dei ragazzi

Ancora una vittoria per l’Entella che vince e convince anche in questo turno infrasettimanale contro i sardi dell’Olbia.

E’ entusiasta il tecnico ligure Boscaglia per la prestazione e i tre punti conquistati.

“Nonostante fossimo passati in vantaggio, il loro atteggiamento non è cambiato. Abbiamo concesso un po’ troppo rispetto alle altre volte, gli abbiamo concesso delle ripartenze. Una nota positiva è stata la reazione incredibile dopo il gol del pareggio. Per attenzione e concentrazione, in alcuni momenti della partita, oggi siamo mancati: questo non deve succedere perché tutte le partite sono molto difficili. Qui si parla sempre di Entella, Novara, Pro Vercelli, Pisa, Siena, ma l’Olbia ad oggi è la miglior squadra affrontata dal punto di vista fisico”.