Entella-Olbia 2-1, Merkaj regala tre punti ai liguri

L’Entella ritrova i gol dei suoi attaccanti e supera un’Olbia combattivo. I gol di Zamparo nel primo e di Merkaj nel secondo regalano i 3 punti ai biancocelesti.

Minuto 2 e si fa subito vedere pericolosamente in avanti la squadra di casa, Merkaj servito in profondità va a calciare da posizione defilata, Gelmi risponde in corner.

Ci prova anche Zamparo al 5’, conclusione dal limite smorzata da una deviazione.

Minuto 14, ancora Zamparo da fuori, palla alta sopra la traversa.

Buona combinazione a liberare il sinistro di Tascone, colpisce male il numero 17, conclusione fuori dallo specchio.

Brivido per i sardi al 23’, da calcio piazzato Palmieri cerca di sorprendere Gelmi. Sfera di poco a lato.

Trova il vantaggio la squadra di Volpe al 36’, conclusione di Zamparo potente e precisa da fuori, palla che si infila nel sette.

Ghiotta occasione per Merkaj in avvio di ripresa, cross preciso di Barlocco ma il 33 non riesce a deviare in rete.

Trovano il pari gli ospiti alla prima occasione, angolo da sinistra che pesca Bellodi, incornata imparabile per De Lucia. 1-1.

Hanno anche l’occasione per il vantaggio i sardi quando al 61’ l’arbitro indica il dischetto per un contatto De Lucia-Minala. Dagli undici metri va Biancu che calcia alto.

Minuto 79, lancio in profondità per Merkaj, scatto bruciante a lasciare lì il difensore ospite e piatto che non lascia scampo a Gelmi. Nuovo e definitivo vantaggio biancoceleste. 2-1

L’Entella conquista i 3 punti in una partita dominata dal primo all’ultimo minuto ma che poteva complicarsi dopo il pari ospite, appuntamento a Montevarchi mercoledì alle ore 18.00.