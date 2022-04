Entella-Fermana, Volpe: Chiudere bene la regular season

Nell’ultimo appuntamento del campionato l’Entella attende la Fermana al Comunale, è Mister Volpe a presentare la gara contro i marchigiani.

Mister, siamo all’ultima curva, i risultati di domani stabiliranno il piazzamento per i play off.

“Domani sarà l’ultima partita di campionato e dobbiamo giocare con la voglia di vincere e continuare a dimostrare miglioramenti sotto tutti i punti di vista. Abbiamo il grande vantaggio di scendere in campo nel nostro stadio e vogliamo continuare a far valere la legge del Comunale.”

Cosa si aspetta dalla Fermana?

“È una squadra fisica, ostica e che come noi ha l’obiettivo del piazzamento. Dobbiamo cercare di essere ordinati, aggressivi e fare la nostra partita. Vogliamo chiudere a 65 punti, che non sono pochi come qualcuno potrebbe pensare. Abbiamo fatto degli errori ma dimostrato anche tante cose buone. Vincere un campionato è l’eccezione, non la normalità. Sia chiaro che si compete sempre per vincere, questo è sempre stato il mio obiettivo prima da calciatore e ora da allenatore.”

Come sta la squadra?

“Ho una rosa forte che dal 14 luglio lavora con impegno e serietà, questo mi da grande soddisfazione. Nel calcio si può vincere o perdere, ma alla base di tutto ci deve essere questo.”

La parola d’ordine per la gara di domani?

“Resilienza. Questo fa la differenza , mettersi sempre in gioco, ripartire, giorno dopo giorno. Dobbiamo sempre fare del nostro meglio. E domani mi aspetto questo.”