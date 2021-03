Entella-Ascoli 0-0, difese imbattute al Comunale

Pari nel vero e proprio spareggio salvezza che fa più contenti gli ospiti che l’Entella.

Nel primo tempo, tra il 23’ e il 25’, le due squadre si creano un’occasione per parte: prima è Dionisi, a botta sicura, a farsi respingere la conclusione da Brosco. Poi è Schenetti ad andare al tiro, ma Leali si oppone bene. L’Ascoli ha buone occasioni anche nella ripresa, ma al 75’ rimane in 10 perché Buchel, ammonito, colpisce Capello col gomito in un contrasto aereo e si prende il secondo cartellino. Per proteste si fa espellere anche Kragl dalla panchina. Poco dopo è Morosini ad avere una buona occasione, ma il suo tiro finisce fuori.