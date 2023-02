Empoli-Spezia 2-2, pari pirotecnico al Castellani

Pari importante per la salvezza dello Spezia che vince per 1-2 al Castellani.

Succede di tutto dal 19′ in poi della sfida al Castellani. Spezia vicino al gol, Parisi salva sulla linea ma il Var cattura il suo fallo di mano: espulsione e rigore per i bianconeri. Vicario è strepitoso sul tiro dagli 11 metri e sulla ribattuta di Verde, ma l’ingresso anticipato di Luperto in area, rilevato sempre dal Var, obbliga Giua a concedere il secondo tentativo. Stavolta Verde non fallisce. Pochi minuti dopo si inventa la magia del raddoppio. Nella ripresa espulso Esposito e gol della speranza di Cambiaghi. Nel finale caldo il pari dell’Empoli per il 2-2 finale.