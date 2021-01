Emergenza neve nell’entroterra spezzino

I tecnici della Provincia della Spezia, con in testa le squadre del settore viabilità, sono impegnati a garantire tutti gli interventi per fare fronte all’emergenza neve

La folta caduta di neve sta proseguendo nell’entroterra spezzino, in particolare nella zona della Val di Vara, segnato da una serie di fenomeni metereologici del tutto eccezionali.

Nelle ultime ore la Provincia della Spezia ha messo in campo un dispositivo di primo intervento composto da tre squadre di tecnici dell’Amministrazione Provinciale a cui si aggiunge una quarta squadra fornita da una ditta esterna in convenzione. Oltre a questo dispositivo è stata disposta una quinta squadra di supporto che oggi pomeriggio, 6 gennaio, interverrà per risolvere una serie di urgenze che si sono evidenziate nelle aree più critiche. Vista la condizione generale, ed il perdurare della situazione metereologica, è stato anche deciso l’allertamento di ulteriori due squadre per poter garantire altri interventi anche nella notte.

Personale e mezzi opereranno quindi ad oltranza per mantenere libere le principali arterie stradali dell’entroterra spezzino, garantendo l’accesso ai territori dei comuni interessati dall’emergenza, sia con spazzaneve che con veicoli spargisale.

In queste ore l’area interessata dal numero maggiore di interventi è quella che coinvolge il tratto in quota, quindi i rilievi medi e maggiori, tra la zona di Bolano, Calice al Cornoviglio, Rocchetta Vara, Zignago, Sesta Godano, Varese Ligure e Maissana, con estensione degli interventi anche in località Valecchia di Castelnuovo.

Ulteriori interventi sono in programma sul resto della rete stradale spezzina per la possibilità di giacciate nella notte che potrebbero interessare anche aree a quote minori.

“Da inizio anno l’Amministrazione provinciale sta garantendo un’attività straordinaria nell’entroterra spezzino, impegnando tutte le risorse a disposizione, segnato dal maltempo. Ma l’operatività prosegue anche sul resto degli oltre 500 chilometri di strade che abbiamo da gestire.

Ci sono piccoli eventi franosi che spesso si ripresentano in alcune strade provinciali, dove stiamo anche programmando interventi più radicali da attuare prossimamente. Lo stesso vale per la situazione di pericolo dovuta ad alberi e rami lungo i bordi delle varie strade.

In collaborazione con i Comuni gli interventi stanno consentendo di limitare al minimo i disagi a fronte di un evento meteo ben superiore a quelli che mediamente hanno interessato la nostra zona negli scorsi anni _ commenta il Presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini _ facciamo appello comunque al rispetto di tutte le condizioni di sicurezza per chi deve, esclusivamente per necessità, utilizzare le strade della Val di Vara e delle alture spezzine.

La presenza di autovetture private in queste zone deve infatti essere limitata, in modo da consentire ai mezzi di poter operare al meglio. Prudenza poi in tutte le strade della provincia che in molti casi potrebbero essere, per il calo delle temperature, segnate dalla presenza di ghiaccio.

Il nostro personale, a cui deve andare un sentito ringraziamento, ha operato in modo costante per fare fronte a tutte le esigenze del territorio, ma non è ancora una situazione superata e quindi serve la collaborazione di tutti. Il dispositivo messo in campo oggi è anche stato predisposto in funzione del fatto che domani, con la riapertura delle scuole e la ripresa di molte attività lavorative chiuse per le ferie, sarà necessario garantire la pulizia delle strade oggi segnate da altri fenomeni nevosi.

Le unità in servizio ed il settore viabilità della Provincia continueranno così ad operare sino a fine emergenza”.