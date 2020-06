Elezioni regionali, il candidato che non c’é. Rizzone (M5S) al Pd: ultima chiamata

“Il segretario regionale del Pd non solo improvvisamente non è disponibile a fare una riunione ma neppure propone la partecipazione di un vice. E meno male che lo abbiamo contattato, altrimenti eravamo ancora qui ad aspettare. Ho aspettato invano ancora oggi, ma ora me ne torno Roma. Sento la hostess Alitalia che annuncia l’ultima chiamata prima della chiusura del portellone”.

E’ la metafora usata ieri su fb dal deputato genovese Marco Rizzone che descrive in questo modo lo stato della trattativa tra M5S-, Pd e Sinistra sul nome del candidato presidente alle prossime elezioni regionali in Liguria, in programma a settembre.

“Se il Partito democratico – ha aggiunto Rizzone – preferisce lasciare la Liguria in mano Toti che lo dica chiaramente e la chiudiamo qui”.