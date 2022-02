“Ariel Dello Strologo, candidato sindaco per centrosinistra e M5S, progetta Genova come una città insicura, poiché vorrebbe tagliare i fondi alla sicurezza, e investirli sulla socialità dei giovani. Come se le due materie non potessero essere compatibili”.

Lo ha dichiarato oggi la consigliera comunale e presidente della commissione Pari opportunità Francesca Corso (Lega).

“Sembra dunque chiaro – ha spiegato Corso – il destino della nostra città: centri sociali, tanto amati e difesi dalla sinistra, che danneggiano e deturpano, dove l’insicurezza e la malavita viaggiano a braccetto.

Una visione di futuro distruttiva che non va affatto d’accordo con i nostri principi e con quelli di tutte le persone che, come noi, favoriscono la socialità sana e nei confini della legalità.

Inoltre, piuttosto che parlare della parità di genere, per cui già esiste una legge, dovrebbe guardare con chi sta lavorando: tutti uomini.

Bell’esempio davvero, per chi si fa portatore dei diritti a spada tratta!

Ci rifletta, Dello Strologo. I bisogni dei giovani e delle giovani donne sono ben altri”.