Electropark torna con ‘Performing dreamworlds’ al Porto Antico

Genova – Un palinsesto dalla vocazione internazionale e multi/transdisciplinare, riconosciuto dal Ministero della Cultura e composto da più di quindici eventi in calendario fino a metà ottobre. Sabato 17 settembre (ore 19) all’Isola delle Chiatte del Porto Antico le due performance di musica dal vivo in anteprima italiana di Leatherette e Blak Saagan & Band inaugurano “Performing Dreamworlds” di Electropark. Seconda parte del festival di musica elettronica e arti performative di Genova, “Performing Dreamworlds” fa incontrare la musica elettronica con discipline come teatro, danza, circo e arte visiva. Venerdì 16 settembre (ore 18) al Mercato dei Pescatori della Darsena (calata Simone Vignoso) prosegue invece “Fish&Djs) coi dj set di Esteway e Nairobi D, chitarrista dei Pinguini Tattici Nucleari.

VENERDÌ 16 SETTEMBRE – FISH&DJS

Sonorità post-globali e sapori del territorio, tra fritture di pesce, muscolate e degustazioni al calar del sole. Venerdì 16 settembre (dalle ore 18) al Mercato dei Pescatori della Darsena prosegue Fish&Djs, serie di spettacoli di musica elettronica targata Forevergreen accompagnati dal pescato del giorno fritto al momento. L’ingresso a Fish&Djs è libero.

Protagonisti del secondo appuntamento di settembre Esteway e Nairobi D, chitarrista dei Pinguini Tattici Nucleari. Nairobi D è il progetto solista di Nicola Buttafuoco, la cui musica è caratterizzata da una continua ricerca e sperimentazione molto personale dell’uso della chitarra, tra sonorità tribali, folk ed elettroniche. A luglio 2022 ha pubblicato per Yion “Seen”, EP contenente due tracce prodotte in collaborazione con Corpino, che esordisce in classifica al secondo posto su Beatport come “Best New Hype Organic House”. Esteway è un percorso personale artistico di Stefano Murgia. Attento selezionatore musicale, calca la scena punk e rock italiana per poi avvicinarsi alla musica elettronica negli anni 2000. A Fish&Djs porta un viaggio musicale/culturale nelle sonorità house progressive della musica elettronica contemporanea, articolata da suoni netti ma melodici.

SABATO 17 SETTEMBRE – PERFORMING DREAMWORLDS

Si parte alle 19 di sabato 17 settembre con “Mixed Waste”, nuova produzione dei Leatherette, band italiana che vede Michele Battaglioli alla chitarra e voce, Francesco Bonora alla batteria, Marco Jespersen al basso, Jacopo Finelli al sax e al synth e Andrea Gerardi alla chitarra. Il sound dei Leatherette sposa atmosfere jazz, sfuriate punk e suggestioni no wave. Segue alle ore 20 “Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo” di Blak Saagan & Band, un’opera di dedizione e di architettura sonora che indaga e fa da colonna sonora a una delle pagine più tristi e oscure della storia italiana: il rapimento nel 1978 dell’ex premier Aldo Moro. Samuele Gottardello (in arte Blak Saagan) unisce la tradizione delle colonne sonore psichedeliche italiane degli anni Sessanta e Settanta, con la musica ambient, drone ed elettronica, riuscendo a sviluppare paesaggi kosmische kraut e new wave industrale. Sabato 17 settembre è previsto anche un aperitivo a base di Hugo Spritz con liquori della distilleria Moccia. I biglietti sono disponibili sul circuito Dice (https://dice.fm/bundles/electropark-2022-mxyr).

«La musica elettronica non è solo clubbing – racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore di Electropark – e incontrandosi con danza, arte visiva, teatro e circo riesce a creare atmosfere ed esperienze molto suggestive per artisti e pubblico». Un programma dalla vocazione internazionale e, soprattutto, multi/transdisciplinare, riconosciuto e valorizzato ulteriormente dall’entrata nel Fondo Unico dello Spettacolo promosso dal Ministero della Cultura. «È un gran onore – aggiunge Mazzone – essere l’unico festival multidisciplinare a prevalenza musicale in Liguria riconosciuto dal Ministero della Cultura per il prossimo triennio 2022-24. La nostra visione è quella di sostenere la cultura della musica elettronica e favorire scambi tra artisti di discipline diverse ma complementari, tra artisti internazionali e nuove produzioni emergenti, tra pubblico e luoghi riscoperti. Ma non solo: da più di dieci anni promuoviamo la capacità di essere in rete tra collettivi, artiste, realtà del territorio, con l’obiettivo di scoprire il nuovo e migliorare l’offerta culturale della città per proiettarla sul piano nazionale e internazionale. Nel 2023 intendiamo approfondire ancora questo approccio caratteristico di Forevergreen e di Electropark, anche in vista del Festival di tre giorni nel 2023 che sarà a Genova da venerdì 14 a domenica 16 luglio 2023».

IL CALENDARIO DI “PERFORMING DREAMWORLDS”

“Performing Dreamworlds” è la stagione multidisciplinare di Electropark, con appuntamenti in programma dal 17 settembre al 15 ottobre. I biglietti sono disponibili sul circuito Dice (https://dice.fm/bundles/electropark-2022-mxyr). Si comincia sabato 17 settembre all’Isola delle Chiatte del Porto Antico con “Mixed waste live” di Leatherette (ore 19) e “Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo” di Blak Saagan & Band (ore 21). Si prosegue sabato 24 settembre (ore 19.30) al Teatro del Ponente con “Vague” di Piergiorgio Milano e domenica 25 settembre (ore 19.30, 20.30 e 21.30) alla Claque con “Dust of dreams” di Eva Frapiccini, quest’ultime due produzioni sostenute dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Art-Waves.

Domenica 2 ottobre (ore 19) tocca a Marco Pasquinucci con “Rebecca. Uno spettacolo al buio”, in programma nella sala Campana del Teatro della Tosse. Mercoledì 5 ottobre (dalle 10 alle 22) alla Claque i musicisti under 35 del corso di musica elettronica del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova sono protagonisti di un workshop “Acusmatico”. Sempre alla Claque, giovedì 6 ottobre (ore 20) va in scena “Mara-Tones” con Dante Tanzi ed Eraldo Bocca, che vede la collaborazione con Le Strade del Suono oltre al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova.

Quattro gli eventi in programma per venerdì 7 ottobre: si parte alle 21.15 al Belvedere Tonino Conte con “Room22” di Marianna Moccia e Viola Russo, e si prosegue dalle 22 Claque con “Roedelius 88 show” con Roedelius dei Cluster (ore 22) in collaborazione con il Goethe-Institut Genua, a seguire dj set. Molto ricca anche la giornata di sabato 8 ottobre che comincia alle 19 in modalità itinerante con “The ranch is empty”, performance urbana del collettivo Poetic Punkers. Si prosegue alla Claque con l’artista italiana di base a Berlino Marta De Pascalis dal vivo (ore 22) e con il musicista e techno producer olandese Colin Benders dal vivo (ore 23.30) e a seguire dj set. Il weekend lungo alla Claque si conclude domenica 9 ottobre (ore 21) con “Mixing Giuni” di Officine Papage. A calare il sipario sul palinsesto di Performing Dreamworlds è Max Cooper con la prima italiana di “Unspoken Words”, in calendario sabato 15 ottobre alle 21.00 al Teatro Modena (Teatro Nazionale).

BIGLIETTI PERFORMING DREAMWORLDS: https://dice.fm/bundles/electropark-2022-mxyr

IL TEMA DI ELECTROPARK 2022: “DREAMWORLDS”

Il 2022 di Electropark è ampio e multidisciplinare, con un programma diviso in due momenti (il festival a luglio e la programmazione multidisciplinare da settembre) e scandito dalla dimensione onirica del tema dell’undicesima edizione: “Dreamworlds”. «Per i prossimi tre anni – spiega Anna Daneri, co-direttrice artistica di Electropark – la programmazione ha come fil rouge il tema “Worlds”, declinato nel 2022 in “Dreamworlds”. Le diverse emergenze che il pianeta sta attraversando (climatica, ecologica, pandemica, umanitaria, economica, sociale) pongono l’umanità di fronte all’urgenza di prendersi cura del mondo e le arti come la musica elettronica, le arti visive, il teatro e la danza possono aiutarci a immaginare un futuro differente, offrendo diverse prospettive da cui guardare alla realtà, perché solo nella complessità degli sguardi si può trovare una via di salvezza dei mondi che abitiamo».

LUOGHI, SOSTENIBILITÀ, INCLUSIONE E PARITÀ DI GENERE

Anche nel 2022 Electropark mantiene il proprio tratto distintivo: la scelta di luoghi “inediti” e particolarmente rappresentativi del patrimonio artistico e culturale della città di Genova. La grande attenzione rivolta da Forevegreen alle tematiche ambientali si riflette, attraverso Electropark, nell’adozione di buone pratiche e comportamenti in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Tra queste figurano la certificazione di festival Plastic Free ottenuta da Worldrise, associazione con cui prosegue la collaborazione al fine di sensibilizzare il proprio pubblico sui temi dell’inquinamento dei mari e della pesca sostenibile. Un altro obiettivo del festival è di ridurre il più possibile il proprio impatto sull’ambiente, impegnandosi in una raccolta differenziata efficace e nella promozione della mobilità sostenibile per rendere la città una comunità sostenibile. Electropark fa inoltre parte di KeyChange, network globale supportato da Creative Europe che lavora per raggiungere la piena parità di genere nell’industria musicale. Per questo motivo il palinsesto di Electropark 2022 garantirà pari rappresentanza di genere e di provenienza geografica globale degli artisti coinvolti.

ELECTROPARK

Electropark è un festival di musica elettronica e arti performative attivo dal 2012 e basato a Genova, uno dei centri urbani più affascinanti del Mediterraneo. Attraverso un viaggio musicale con artisti e artiste di fama mondiale, Electropark valorizza l’identità, la storia e l’ecosistema cittadino, dando vita a una programmazione incentrata sull’ibridazione dei linguaggi artistici, la contaminazione culturale e l’apertura a nuove frontiere. Dalla sua nascita a oggi, Electropark ha portato a Genova l’avanguardia della musica elettronica internazionale, ospitando tra gli altri artisti del calibro di Andrew Weatherall, Ben UFO, Atom™, Caterina Barbieri, Or:la Shackleton, Legowelt, Laurel Halo & Eli Keszler, Robert Henke, Alva Noto, Massimiliano Pagliara, William Basinski con Evelina Domnitch e Dmitry Gelfand, Lubomyr Melnyk, Dasha Rush, Francesco Tristano, Lafawndah, Dj Marcelle, Invernomuto, Giant Swan, Joey Anderson e altri.

Electropark è un progetto di Forevergreen.fm, impresa culturale creativa attiva nel settore dello spettacolo dal vivo nel comparto della musica e della cultura contemporanea. Electropark ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena” che guarda al consolidamento dell’identità creativa dei territori attraverso il sostegno alla programmazione nel campo delle performing arts e alla produzione creativa contemporanea, unendo ricerca, produzione, offerta e distribuzione in una logica di ecosistema per rafforzare le vocazioni artistiche del territorio. Il progetto è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Liguria e Comune di Genova e da Goethe-Institut Genua. È sviluppato in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Teatro Nazionale di Genova, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, Porto Antico di Genova, Coldiretti Pesca Liguria, Mu.MA, Associazione Promotori del Mare, e con enti di formazione come l’Accademia Ligustica di Belle Arti, il Conservatorio N. Paganini, l’Università degli Studi di Genova e cheFare, Southern Bird Ltd. UK, Dice, MEET digital culture center, e altri enti, festival e reti come Suq Festival Teatro, Associazione Officine Papage, Associazione Le Strade del Suono, Associazione Gezmataz, Associazione Echo Art, Associazione Sarabanda, Levante Music Festival, Cooperativa il Ce.STO, Cooperativa Solidarietà e Lavoro, rete Nuovo Sestiere del Molo, rete SMG Sistema Musica Genova, Alesbet e Circuito Cinema Genova. I Media Partner di Electropark Festival 2022 sono SentireAscoltare, Rockit, Parkett Channel e T-Mag. L’evento ha il patrocinio di Rai Liguria.

Electropark 2022 è parte della rete di Performing +, progetto di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Piemonte dal Vivo in collaborazione con Osservatorio Culturale del Piemonte per il rafforzamento delle competenze – in ottica di sviluppo sostenibile – di una comunità di enti di spettacolo dal vivo operanti in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

