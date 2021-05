Eddy Raphael trionfa alla GF Laigueglia. L’elvetico si impone nella classica ligure. Tra le donne invece successo di Samantha Arnaudo

Eddy Raphael trionfa alla GF Laigueglia. Secondo successo assoluto in soli sette giorni per l’elvetico.

Ha centrato la prestigiosa vittoria nella Granfondo Laigueglia Lapierre precedendo di quasi tre minuti il suo compagno di squadra Arnaud Tissieres e Marco Provera (Dipa Falasca Mg.K Vis).

Tra le donne si impone Samantha Arnaudo (Om. Cc), alla sua terza vittoria stagionale, anche lei a segno domenica scorsa in terra ligure, davanti a Giuseppina Michela Bergozza (KTM Scatenati), caduta nella prima parte della gara, e Sabrina De Marchi (Vivi Mydoping).

Il 31 enne elvetico, ex Elite, ha dominato la gara provando ad allungare già dopo i primi chilometri.

Ma, l’affondo che gli ha permesso di conquistare il successo finale, è riuscito a metterlo a segno nei pressi del Bivio di Madonna della Guardia, quando era al comando in compagnia del materano Tommaso Elettrico (CPS).

Da quel momento, la lunga cavalcata verso la vittoria che gli ha permesso di contrastare l’azione di inseguimento di ciclisti del calibro di Tommaso Elettrico e Marco Provera.

“Anche se il Covid ha costretto gli organizzatori a posticipare l’evento a fine maggio – afferma Emiliano Borgna responsabile nazionale Acsi – devo dire che la Granfondo Laigueglia Lapierre conserva intatto il suo fascino e la risposta dei ciclisti è stata straordinaria.

Dobbiamo anche considerare i problemi legati al traffico che interessano questa regione, soprattutto in una domenica assolata come quella odierna.

Importante era ripartire e da Laigueglia è partito un messaggio positivo.

Questa manifestazione non è la prima della stagione dopo lo stop imposto dalla pandemia, ma Vittorio Mevio ha dimostrato, ancora una volta, che i corridori possono tornare a gareggiare in tutta sicurezza, sia per ciò che riguarda il contenimento della diffusione del virus, che la sicurezza in gara.

Vittorio è stato uno dei primi organizzatori a lavorare e confrontarsi con gli altri per migliorare la sicurezza dei ciclisti in gara”.

La cuneese Samantha Arnaudo (Officine Mattio Cycling Club) si è invece confezionata uno splendido successo per il suo ventottesimo compleanno.

“Ieri ho compiuto ventotto anni ed oggi ho centrato il successo in questo prestigioso evento, direi un bellissimo regalo.

I primi settanta chilometri di gara, non proponevano ascese impegnative per provare a fare la differenza, ed ho dovuto attendere la salita di Caso.

Dopo l’allungo ho trovato un gruppo di ciclisti che mi hanno sostenuto e sono riuscita a conquistare il successo finale”.

Soddisfatto anche Roberto Sasso del Verme sindaco di Laigueglia, che ci tiene ad evidenziare l’importanza di questo evento per il territorio:

“La storia della nostra cittadina è legata a quella del ciclismo, sia professionistico grazie al Trofeo Laigueglia, che amatoriale con la Granfondo Laigueglia Lapierre.

Lo scorso anno, nonostante la pandemia, siamo riusciti comunque ad organizzare la manifestazione e oggi abbiamo vissuto ad un’altra emozionante edizione. Voglio ringraziare – continua il primo cittadino – Vittorio Mevio per la professionalità e la determinazione con cui annualmente dà vita all’evento, le forze dell’ordine, le motostaffette, i volontari della pubblica assistenza e naturalmente i partecipanti.

L’appuntamento è per la prossima edizione, ho già confermato a Vittorio Mevio la nostra collaborazione per il 2022”.

Si chiude nel segno del successo la ventitreesima edizione della Granfondo Laigueglia Lapierre.

Un successo certificato dalla soddisfazione dei partecipanti che hanno apprezzato il suggestivo percorso di gara, l’imponente servizio di sicurezza a tutela dei partecipanti con tre auto della Polstrada e diverse moto, oltre al puntuale servizio delle Motostaffette.

Il prelibato pasta party finale e la premiazione.

“Voglio fare i complimenti all’organizzazione – afferma Marco Bersezio colonna della formazione cuneese Gs Passatore – la gara si è svolta lungo strade che presentavano un discreto fondo stradale e questo non è poco, vista la situazione della nostra rete stradale.

Da sottolineare anche la presenza di numerosi agenti delle forze dell’ordine che insieme alle motostaffette hanno tutelato la nostra sicurezza in gara”.

Classifica a squadre Granfondo Internazionale Laigueglia

1°) Rodman Azimut Squadra Corse km percorsi 5909,99

2°) Gs Passatore km percorsi 1300,20

3°) Swatt Club km percorsi 1300,20

4°) Team De Rosa Santini km percorsi 1182

5°) Jolly Euprestige km percorsi 1182

6°) KTM Scatenati km percorsi 1063,80

7°) Team Mentecorpo By Biemme km percorsi 827,40

8°) Brontolo Bike km percorsi 827,40

9°) Flandres Love Sportland km percorsi 827,40

10°) Albenga Bike km percorsi 709,20