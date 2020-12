EcoEridania, catering benefico per i meno fortunati

10 Anni di bene: EcoEridania realizza il più grande catering d’Italia per regalare un Natale speciale ai meno fortunati

Martedì 22 dicembre si è tenuta la conferenza stampa relativa all’evento di Natale di Beneficenza del Gruppo EcoEridania, società leader in Italia nello smaltimento di rifiuti sanitari e industriali, che quest’anno festeggia i suoi 10 anni di attività benefica raccogliendo oltre 600.000€ di donazioni e concludendo un nuovo grande progetto di beneficenza.

A causa dell’attuale situazione COVID, la consueta serata di Beneficienza del Gruppo EcoEridania si è formalizzata presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria, il 22 Dicembre alle ore 13.15, dove si è tenuta la conferenza stampa durante la quale sono stati consegnati gli assegni delle future iniziative benefiche dal Gruppo per un totale di 600.000€ di donazioni, e sono state ripercorse le iniziative portate a termine nell’anno 2020, tra le quali alcuni importanti contributi perseguiti a favore dell’emergenza covid.

Tra i progetti annunciati, il più importante a livello nazione è “Il catering benefico più grande d’Italia” – questo ci ha permesso di immaginare un’opportunità nuova, cioè di far star bene chi ha davvero bisogno, per pensare a questo servivano dei professionisti perché non solo volevamo farli mangiare, volevamo soprattutto farli mangiare molto bene e per questo ho pensato alla famiglia Farinetti e all’eccellenza di Eataly, e grazie a loro ed alla Fondazione Rava siamo riusciti a mettere in piedi il più grande catering d’Italia – racconta il Presidente del Gruppo EcoEridania, Andrea Giustini, un evento grazie alla quale l’azienda donerà, dal 25 dicembre al 1 gennaio 2021, in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava e con il supporto di Eataly, 180.000 piatti caldi e di qualità alle persone in difficoltà, grazie al contributo di tutti i dipendenti, fornitori e amici del Gruppo EcoEridania.

Questo è l’inizio di un percorso nuovo, dall’anno prossimo infatti nascerà la fondazione d’impresa EcoEridania – prosegue il Presidente Andrea Giustini – compiamo 10 anni ed era arrivato il momento di farlo!

Ogni anno i dipendenti del Gruppo EcoEridania, da tutti Italia, decidono di destinare una parte della loro tredicesima, per progetti di solidarietà, come quello che stiamo facendo oggi. La perseveranza ci ha permesso di raggiungere risultati incredibili, la tenacia ci ha permesso e ci permette ogni giorno di gestire momenti di emergenza come questo della pandemia, l’amore e la passione per quello che facciamo ogni giorno ci ha permesso di diventare una grande azienda dimostrandolo anche nel sostegno a quelli meno fortunati di noi – conclude Andrea Giustini, Presidente Gruppo EcoEridania.

Il grande annuncio è avvenuto alla presenza dell’Assessore Ilaria Cavo – Il catering più grande dl’Italia è una grandissima iniziativa di Ecoeridania, un evento di solidarietà che trasforma un ostacolo, lo stop forzato alla cena di Natale che l’azienda non ha potuto fare, in una grande opportunità che dalla Liguria va a tante persone che si trovano in difficoltà economica in tutta Italia, facendo di questa grande azienda del territorio un orgoglio della nostra regione. Si tratta di un grande gesto per dimostrare che, in questo momento in cui tutto sembra difficile, in realtà è possibile continuare a fare del bene. Non si tratta dell’unico progetto portato a termine: oggi la carrellata delle iniziative presentate dà conto di quante siano e di quale importanza abbiano, riguardando soprattutto i bambini ma anche tutte gli ambiti del sociale. È davvero bello che questa iniziativa, questo grande messaggio di solidarietà, parta da Genova e da una grande azienda ligure: si tratta senza dubbio di un bellissimo segnale per questo Natale che sta arrivando.

Per rendere possibile tutto questo la Fondazione Francesca Rava ed Eataly sono stati partner fondamentali nella gestione e organizzazione della distribuzione dei pasti in tutti Italia.

Eataly, ha dato un importante contributo in termini logistici e di know-how, creando pasti di vera qualità – Ringrazio il Presidente Andrea Giustini e il Gruppo EcoEridania per averci dato l’opportunità di fare la nostra parte in questa bella iniziativa – commenta Nicola Farinetti AD Eataly – Portiamo le nostre ricette semplici, tradizionali e preparate con ingredienti italiani di alta qualità sulle tavole delle mense di tutta Italia che durante queste feste possiamo raggiungere attraverso il lavoro della Fondazione Francesca Rava.

La Fondazione Francesca Rava, da anni partner del Gruppo EcoEridania nella realizzazione di progetti di solidarietà in occasione del Natale, ha reso possibile la distribuzione dei pasti su tutto il territorio nazionale – quest’anno abbiamo scelto di essere in prima linea insieme per dare sollievo a chi soffre. La Fondazione Francesca Rava sta coordinando una rete di enti che tutto l’anno lavorano per assicurare pasti ai poveri, sempre più numerosi, ai quali, in collaborazione con Eataly, farà arrivare per i giorni delle feste 180.000 portate” – dichiara Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus, che aggiunge – In questo modo l’aiuto del Gruppo EcoEridania e dei suoi dipendenti, arriverà contemporaneamente in diverse zone del nostro paese. Aggiungeremo oltre 60.000 posti alla tavola di questo Natale in cui molte famiglie non potranno rivedersi, staremo distanti ma saremo vicini a tante persone che soffrono e che sono sole”.

Grazie a questo progetto il Natale sarà una vera festa per tutti, in 7 Regioni, 12 città, a 23 enti: 3 a Genova, Mensa S. Egidio, Mensa S. Matteo, Mensa Suore Figlie di San Giuseppe, 1 a Savona, Caritas, 2 a Bologna, Fondazione San Petronio – Mensa della Fraternità, Antoniano Onlus, 3 a Forlì, Ist. Buonpastore – Caritas Forlì, Ass. S. Francesco Mensa dei Poveri – S. Maria del Fiore, Capanna di Betlemme, 1 a Reggio Emilia, Mensa del Vescovo, 1 a Piacenza, Mensa della Fraternità – Caritas di Piacenza, 2 a Torino, Mensa Frati S. Antonio da Padova, Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione, 1 a Trieste, Mensa al Teresiano, 3 a Milano, Fondazione Progetto Arca, Mensa Concordia – Opera San Francesco, Mensa Velasquez – Opera San Francesco, 4 a Roma, Mensa S.Egidio, Mensa Caravita, Dono di Maria – Mensa dei Poveri, Caritas, 1 a Bari, Caritas Bari-Bitonto, 1 a Gravina in Puglia, Mensa della Carità Parrocchia S. Francesco D’Assisi.

Oltre a questo importante progetto il Gruppo EcoEridania nel quale sono stati devoluti 355.000€ di donazione, l’azienda tocca quota 600.000€ di donazioni con altri importanti progetti.

Le donazioni sono state devolute per progetti quali: Centro “a Casa del Re”, Consorzio servizi sociali dell’Olgiatese, LILT – lega italiana per la lotta contro i tumori, AIL – associazione italiana contro la leucemia, Emporio della solidarietà Puglia, Unicampus, Associazione TuttiperAtta Onlus, Centro Progetto Spilimbergo, In Farmacia per i bambini, Associazione Gigi Ghirotti, Flyingels, Orfani del Ponte Morandi, Centro Clinico Nemo per la cura delle persone affette da SLA, SMA e Distrofie Muscolari, Asl 2 Savonese reparto pediatria e Ospedale di Haiti.