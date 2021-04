Eataly Genova compie 10 anni

10 anni per il rinomato ristorante Eataly Genova. Dieci giorni dedicati ai prodotti liguri, con promozioni ed incontri.

Da venerdì 23 aprile a domenica 2 maggio Eataly Genova propone dieci giorni con sconti fino al 40% per celebrare le eccellenze liguri.

Al terzo piano dell’Edificio Millo in Porto Antico si può approfittare di dieci giorni di offerte speciali, tanti quanti gli anni di Eataly Genova, su 10 prodotti liguri e farsi attirare dalle degustazioni gratuite organizzate nei fine settimana con i produttori presenti.

Sabato e domenica dalle ore 10 alle 18 nella zona produttori all’ingresso del punto vendita, i produttori del territorio attendono i curiosi per offrire la possibilità di conoscere e assaggiare vini, birre, formaggi locali e prodotti tipici anche dal punto di vista di chi con artigianalità e passione li produce.

Il primo weekend, sabato 24 e domenica 25 aprile, Eataly Genova ospita produttori da tutti gli angoli della Liguria: dal Levante, direttamente dai Colli di Luni e Castelnuovo Magra (SP) i vini di Cantine Lunae, in degustazione e promozione con l’Albarola e i Colli di Lunae Auxo; dal Ponente, più precisamente da Mendatica (IM), piccolo borgo nel cuore della Valle Arroscia ai piedi delle Alpi Marittime, i formaggi di pecora Brigasca, Presidio Slow Food, capra e vacca allevati dall’Azienda Agricola Il Castagno, in promozione con la Toma di Pecora Brigasca Presidio Slow Food; dal genovesato la degustazione di pesto con Pesto Rossi, preparato con una ricetta originale e senza compromessi.

Sabato 1 e domenica 2 maggio saranno ospiti direttamente da Genova il microbirrificio indipendente Maltus Faber, in degustazione e promozione con la Blonde 0,33l e il Pesto di Prà Serre sul Mare con il pesto tradizionale preparato con il basilico di Prà coltivato nelle serre di proprietà, in degustazione e promozione con il pesto con e senz’aglio da 500g. Per rappresentare la Liguria, poi, non poteva mancare l’olio da olive taggiasche, prodotto a Badalucco (IM) da Olio Roi, in promozione e degustazione con l’Olio Carte Noire da 500ml.

Vini, pasta fresca, olio, formaggi, dolci tipici e non solo. Dieci giorni di offerte con prodotti liguri da scoprire in compagnia di chi, con attenzione ed artigianalità, produce con passione.

Gli incontri sono svolti in ottemperanza alle normative sanitarie vigenti.

Per info scrivere a eatalygenova@eataly.it