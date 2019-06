E’ vicina l’apertura della passerella pedonale di Paraggi

La passerella pedonale a sbalzo, distrutta dalla mareggiata dello scorso autunno, tornerà fruibile tra la fine di giugno ed i primi giorni di luglio. Prosegue la tabella di programmazione dei lavori a Santa Margherita Ligure sulla strada per Paraggi e Portofino.

La piattaforma di Paraggi tornerà agibile in tempi brevi. Sono in corso, inoltre, i lavori per la ricostruzione delle scalette delle spiagge tra il Regina e punta Bagno delle Donne prosegue verso la conclusione. La scaletta per la Bau Bau Beach non arriverà prima della fine di giugno, l’arenile sarà sistemato al meglio nei prossimi giorni.

Proseguono anche i lavori per la riapertura del portale a mare di Villa Durazzo: sono quasi terminati, in particolare, gli interventi di palificazione per consolidare i muri perimetrali degli antichi percorsi pedonali cittadini.