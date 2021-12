È uscito HALL OF FAME 2.0, album multiplatino di Polo G, in radio con l’estratto, Bad Man Smooth Criminal, remake della hit di Michael Jackson

È uscito HALL OF FAME 2.0, album multiplatino di Polo G, contiene in totale 34 brani: oltre alle 20 tracce che compongono la tracklist di “Hall Of Fame”, sono presenti ben 14 inediti. Cinque le nuove collaborazioni nel disco, con artisti del calibro di Lil Baby, Moneybagg Yo, YungLiv, NLE Choppa, Lil Tjay, che si aggiungono a quelle già note con The Kid LAROI, Lil Durk, Lil Wayne, Scorey (primo artista firmato dalla sua etichetta discografica ODA Records), G Herbo, Rod Wave, DaBaby, YoungThug, Roddy Ricch, Nicki Minaj, Pop Smoke e Fivio Foreig

Questa la tracklist di “Hall Of Fame 2.0”:

CD 1

1. Bad Man (Smooth Criminal)

2. Don’t Play feat. Lil Baby

3. Start Up Again feat. Moneybagg Yo

4. Heating Up feat. YungLiv

5. Black Man in America

6. Young N Dumb

7. Unapologetic feat. NLE Choppa

8. Fortnight

9. Decisions

10. With You

11. Partin Ways

12. Suicide feat. Lil Tjay

13. Piano G

14. Alright

CD 2

1. Painting Pictures

2. RAPSTAR

3. No Return feat. The Kid LAROI e Lil Durk

4. Toxic

5. Epidemic

6. GANG GANG feat. Lil Wayne

7. Boom

8. Black Hearted

9. Broken Guitars feat. Scorey

10. GNF (OKOKOK)

11. Go Part 1 feat. G Herbo

12. Heart of a Giant feat. Rod Wave

13. Zooted Freestyle

14. Party Lyfe feat. DaBaby

15. Losses feat. Young Thug

16. So Real

17. Fame & Riches feat. Roddy Ricch

18. For the Love of New York feat. Nicki Minaj

19. Clueless feat. Pop Smoke e Fivio Foreign

20. Bloody Canvas

L’album “Hall Of Fame” ha debuttato alla #1 della Billboard 200 e conta già più di 2 MILIARDI di stream. Il singolo 4x PLATINO “Rapstar” gli è valso la sua prima nomination agli MTV Video Music Awards 2021 come Best New Artist e Best Hip Hop Video oltre che le nomination agli American Music Awards nelle categorie Best Male Hip Hop e Best Hip Hop Song.

Il producer multiplatino al momento è impegnato in un tour negli Stati Uniti, ha partecipato a numerosi festival come Rolling Loud Miami & New York, Lollapalooza, Austin City Limits, Hot 97 Summer Jamand e si esibirà al Day N Vegas e Rolling Loud California.

Polo G (nome d’arte formato dal suo marchio di moda preferito Polo by Ralph Lauren e dall’iniziale del suo amico scomparso soprannominato Gucci) è stato inarrestabile quest’anno ed è considerato uno dei migliori talenti emergenti della scena musicale. Il precedente album di Polo G “THE GOAT”, pubblicato nel maggio 2020, ha collezionato più di 3 miliardi di stream e 7 certificazioni ORO e PLATINO (RIAA).

Dieci brani del disco sono direttamente entrati nella classifica Billboard Hot 100 ed è stato inserito nelle liste dei migliori album di fine anno. “THE GOAT” è rimasto nella classifica Billboard per oltre un anno ed è stato certificato PLATINO insieme al disco di debutto “Die A Legend”. Quest’ultimo, pubblicato nel 2019, ha debuttato alla #1 della Billboard Rap Chart e contiene la hit “Pop Out” feat. Lil Tjay certificata 6x PLATINO (RIAA).

L’arte di Polo G nasce dalla necessità: utilizza la musica come sfogo per dar voce in modo costruttivo ad una serie di pericoli che lui e gli altri hanno affrontato nelle comunità più povere, concentrandosi sulle lotte della vita quotidiana come la disuguaglianza razziale, la violenza e la salute mentale, pur mantenendo un profondo legame con la sua comunità. Polo G è stato anche nominato nella classifica XXL’s Freshman Class insieme alle nuove stelle dell’hip hop, nella Forbes 2021 30 Under 30 list e Ci FUSE TV Future Black History Honoree.