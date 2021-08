E’ morto Gino Strada, il chirurgo di pace nel mondo della guerra fondatore di Emergency

La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Nato a Sesto San Giovanni nel 1948, ha fondato la Ong Emergency con la moglie Teresa Sarti nel 1994

Gino Strada è morto oggi, venerdì 13 agosto, all’età di 73 anni. A darne notizia è Il Corriere della Sera. Il medico e fondatore di Emergency aveva pubblicato proprio questa mattina un articolo a sua firma per La Stampa sulla drammatica situazione in Afghanistan.

A dare la notizia sono state fonti vicine alla famiglia. Nato a Sesto San Giovanni in provincia di Milano nel 1948, chirurgo di guerra per il Comitato internazionale della Croce Rossa in scenari come l’Afghanistan, la Somalia e altri teatri bellici talvolta dimenticati, ha fondato Emergency nel 1994 con la moglie Teresa Sarti.

Gino Strada aveva solo 73 anni ma soffriva di problemi di cuore. Con l’Ong nata 25 anni fa, Strada ha costruito ospedali e posti di primo soccorso in 18 Paesi.

Due anni fa aveva detto al Corriere della Sera: “Non chiamatemi pacifista, nel mondo umanitario c’è molto dilettantismo”. Su La Stampa di oggi ha firmato un commento sulla situazione in Afghanistan intitolato “Così ho visto morire Kabul”. Ciao Gino. Marcello Di Meglio