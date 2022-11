E’ arrivato l’albero di Natale a De Ferrari

Era partito ieri sera da Ponte di Legno

E’ arrivato direttamente da Ponte di Legno in Lombardia, scortato da un’auto della polizia locale lombarda e su un grosso mezzo pesante, in piazza De Ferrari a Genova, l’albero di Natale che allieterà per tutte le festività natalizie i genovesi.

L’abete è stato donato dal comune bresciano di Ponte di Legno, da dove è partito ieri sera alla volta della città genovese. Stamane grazie all’utilizzo di una gru della Vernazza l’albero è stato issato sulla piazza.

Dopo la sua installazione con tanto di tiranti per garantirne la sicurezza anche in caso di vento, verrà addobbato come tradizione ed inaugurato l’8 dicembre.

A tale data seguiranno tantissime iniziative per il Natale genovese.

La piazza si animerà con l’illuminazione del Palazzo della Regione realizzata con speciali led a basso consumo energetico attraverso i quali prenderanno forma le immagini a tema natalizio.

Natale, palazzo Regione verrà illuminato. Tanti gli eventi