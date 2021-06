Due incidenti con feriti nello spezzino

Ad Arcola e alla Spezia

Due incidenti con feriti si sono verificati a partire dal tardo pomeriggio ad Arcola e alla Spezia.

Un primo incidente si è verificato ad Arcola, in via Pedemonte nella zona industriale, poco dopo le 18. Qui un motocarro è uscito di strada andando a sbattere contro un muretto. Non sono coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti oltre ai soccorsi del 118 con un’automedica, anche i militi della Pubblica assistenza di Arcola e i Vigili del fuoco.

Il conducente, un 70enne ha riportato un politrauma ed è stato trasportato con l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco al San Martino di Genova.

L’altro incidente con feriti è avvenuto alla Spezia poco prima della mezzanotte tra due auto all’incrocio tra Via Giulio della Torre e Via Giosuè Carducci. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro anche se sembra che una delle due auto non abbia rispettato la precedenza o il semaforo.

Sul posto è giunta l’automedica, la Pubblica assistenza, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Il conducente di una delle auto, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso del Sant’Andrea, mentre gli occupanti dell’altra vettura sono stati portati in codice giallo.