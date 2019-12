Due giorni per scegliere il perfetto regalo tecnologico

Due giorni di esposizioni stand e mercatini per scegliere il perfetto regalo tecnologico da mettere sotto l’albero

Genova. Sabato 14 e domenica 15 dicembre 2019 alla Fiera di Genova (Padiglione B Superiore, Piazzale Kennedy, 1) torna l’edizione natalizia diGizmark, una delle più importanti fiere dell’elettronica, organizzata da Studio Fulcro e One Eventi e Comunicazione, dedicata agli appassionati e ai professionisti del settore.

Da anni, la manifestazione porta a Genova tutto il meglio dell’hi-tech e rappresenta uno degli appuntamenti fissi del periodo natalizio genovese, in cui i cittadini e non solo possono scoprire e testare tutte le novità del comparto e scegliere il perfetto regalo tecnologico in vista del Natale.

«L’edizione natalizia 2019 del Gizmark sarà più che mai dedicata al mercato tecnologico – spiega l’organizzatore Enzo Berti – Da oltre trent’anni, la nostra manifestazione resta un punto di riferimento per gli appassionati di elettronica e nuove tecnologie, perché, nonostante i cambiamenti che ha attraversato il nostro mercato, al Gizmark i visitatori possono vedere, testare e toccare con mano la qualità dei prodotti esposti. Inoltre, in fiera è possibile aggiornarsi su tutte le novità del settore e scambiare idee e opinioni con gli esperti e i professionisti del genere. Un’occasione perfetta per regalarsi un oggetto unico o per portarsi avanti con i regali di Natale».

Grande spazio sarà dedicato al mercato tecnologico, dove si potranno trovare attrezzature informatiche, elettronica, oggettistica per smartphone e tutte le novità più ricercate dell’hi-tech. Tra gli espositori presenti, ci saranno stand di informatica nuova e usata, computer, smartphone, tablet, notebook, ma anche stampanti, scanner, software e videogame; accessoristica tra cui cover, cavi elettrici, caricabatterie wireless, pen drive; attrezzatura fotografica e video, con relativa oggettistica. E ancora, gadget tecnologici per la casa e per famiglie, dispositivi di sicurezza per videosorveglianza. Alcuni espositori tratteranno droni e le relative novità del settore.

Non mancherà una sezione riservata al mercatino dell’usato vintage, dove gli appassionati e i collezionisti potranno trovare dei veri e propri cimeli in ambito musicale, informatico e radioamatoriale, come lettori musicali, radio, macchine fotografiche d’epoca ricondizionate, pezzi di ricambio e oggetti da collezione.

ORARI – La manifestazione è aperta il sabato dalle 9 alle 18.30 e la domenica dalle 9 alle 18.