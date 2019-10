Due giorni di enogastronomia e non solo, a Chiavari

Sabato 26 e Domenica 27 dalle ore 10 alle 20 via Rivarola a Chiavari ospiterà il consueto ricco appuntamento gastronomico del mese

Parteciperanno produttori agroalimentari di grande qualità che proporranno in degustazione e vendita prodotti tipici che identificano il territorio.

Il Mercatino dei Sapori e delle Tradizioni di Chiavari è una mostra-mercato che presenta al pubblico le migliori produzioni della tradizione enogastronomica italiana che raccontano attraverso il gusto, la storia e l’identità dei territori di provenienza.

Sono molti i territori rappresentati per accontentare anche il pubblico più esigente, nel rispetto della stagionalità dei prodotti e della filiera artigianale: partendo dai sapori locali come le acciughe del Mar Ligure, l’olio extravergine di oliva del Levante e il pesto, passando per prelibati prodotti autunnali come funghi e tartufi, arrivando alle eccellenze casearie di Piemonte, Sardegna, Emilia Romagna e molte altre tipicità…