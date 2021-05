Due donne liguri tra i 10 migliori ricercatori italiani

Selezionati i finalisti del Premio Nazionale GiovedìScienza. Le liguri Cavanna e Podda presentano la loro ricerca per aggiudicarsi il titolo di miglior ricercatrice italiana under 35

10a edizione del bando nazionale per ricercatori under 35

3 giugno 2021 Competizione Finale – Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale (TO)

Sono stati resi noti i 10 finalisti del Premio Nazionale GiovedìScienza dedicato ai ricercatori under 35 di tutta Italia. Il Premio, che quest’anno compie 10 anni, è organizzato dall’associazione torinese CentroScienza Onlus con la collaborazione, novità di questa edizione, di BergamoScienza e FameLab. Un sodalizio tra tre importanti realtà italiane fortemente impegnate nella comunicazione della scienza volto ad aiutare le giovani generazioni di ricercatori a diffondere i propri studi, moltiplicare le occasioni di formazione, i palcoscenici, i pubblici e le attività alle quali partecipare.

Nato per incoraggiare i protagonisti della ricerca alla comunicazione della scienza, in 10 anni il Premio Nazionale GiovedìScienza ha coinvolto 559 candidati, dall’astrofisica all’etologia, dalla medicina all’ingegneria meccanica e distinguendosi come uno dei più prestigiosi riconoscimenti italiani nell’ambito della comunicazione scientifica.

Per l’edizione 2021 sono 65 le candidature pervenute – 33 ricercatrici e 32 ricercatori -, provenienti dalle principali università e centri di ricerca italiani. 104 referees hanno valutato i candidati e selezionato in base al merito scientifico la rosa dei finalisti che durante la competizione del 3 giugno presso la Venaria Reale saranno chiamati a raccontare in poco più di 6 minuti il proprio progetto. Una gara a suon di dati scientifici e suggestioni in cui vincerà il merito ma rivestirà un ruolo cruciale anche la dote comunicativa.

A decretare il vincitore una Giuria Tecnica e una Giuria Popolare composta dagli studenti di cinque classi provenienti da altrettante scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia – da Perugia a Bergamo, da Torino ad Alba fino a Catania. Le 5 classi hanno seguito un percorso di formazione sulla comunicazione efficace, a cura di GiovedìScienza, e sono selezionate con l’aiuto dei partner BergamoScienza e FameLab.

Tra le novità di quest’anno da segnalare che tutti i finalisti avranno l’opportunità partecipare ad un percorso di formazione a loro dedicato sulla comunicazione della scienza a cura di Centro Scienza Onlus.

Per il vincitore del Premio GiovedìScienza è previsto un premio in denaro del valore di 5000 euro e l’opportunità di raccontare la propria ricerca al pubblico di GiovedìScienza con una conferenza dedicata nell’edizione 2021/2022, la 36esima.

Nell’ambito del Premio GiovedìScienza saranno assegnati 3 premi in denaro del valore di 3000 euro ciascuno: il Premio Speciale Elena Benaduce riservato a lavori di ricerca che si distinguono per le ricadute sul benessere delle persone e sulla qualità della vita e sarà assegnato dalla Giuria popolare; il Premio GiovedìScienza Futuro, assegnato al miglior studio di fattibilità; e il Premio Industria 4.0 alla miglior proposta di progetto sviluppato partendo dal concetto di “Industria 4.0”.

I FINALISTI:

1. Silvia Bonfanti, Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l’Energia – Milano.

2. Francesca Cavanna, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – sezione di Torino.

3. Francesca Condorelli, Politecnico di Torino Dipartimento di Architettura e Design.

4. Enrico Danzi, Politecnico di Torino Dipartimento di Scienze e Tecnologie Applicate.

5. Lorenzo Degli Esposti, Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici – Faenza.

6. Gabriele Gaetano Fronzè, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Sezione di Torino.

7. Giulia Margaritelli, Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, Perugia.

8. Sara Petrillo, Università degli Studi di Torino Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Biotecnologie Molecolari – MBC.

9. Alessandro Piovano, Università degli Studi di Torino Dipartimento di Chimica.

10. Jessica Podda, Fondazione Italiana Sclerosi Multipla – Genova.

Il Premio Nazionale GiovedìScienza 10a Edizione si svolge nell’ambito della 35a Edizione di GiovedìScienza ed è realizzato in collaborazione con la Camera di commercio di Torino, Unicredit Spa, con gli Incubatori di impresa degli Atenei piemontesi 2i3T, I3P, Enne3, con Fondazione Links, con il Club degli Investitori, Cariplo Factory.

La 35a edizione di GiovedìScienza è ideata e organizzata da Associazione CentroScienza Onlus, con il patrocinio di Città di Torino e Città metropolitana di Torino, il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e il contributo di: Fondazione CRT, Banca d’Alba, Camera di commercio di Torino, UniCredit Spa. Partner Istituzionali: Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Accademia delle Scienze di Torino, Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN. Supporto alla comunicazione scientifica e regia streaming TAXI1729.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del Sistema Scienza Piemonte. Social Media Partner: Torinoscienza. Sponsor tecnici: Teatro Colosseo, TopiXi, Ufficio stampa MAYBE