Due Beatles a confronto. Un tributo a Lennon e McCartney

Un evento musicale molto particolare, un esempio di come la passione comune possa portare ad interessanti sinergie.

Stiamo parlando di un concerto, dal titolo appunto “Lennon e McCartney” dove due delle più famose tribute band dei Beatles proporranno un repertorio legato ai due autori che hanno influenzato in modo assoluto il panorama musicale internazionale.

Sul palco del Teatro Govi di Genova si alterneranno la “Plastic Onion Band” per il primo autore e gli “White Wings” per il secondo in un caleidoscopio fatto di note che hanno scritto la storia della più famosa band musicale contemporanea, una storia fatta di odio e amore e un repertorio musicale senza eguali.

La band legata a Lennon vuole ricreare in chiave attuale quello che avrebbe potuto essere il programmato tour live di Lennon nel 1981, se il destino non l’avesse portato via quel tragico 8 dicembre del 1980, il gruppo invece pro.McCarney invece, vuole rievocare il grande concerto tenuto da Sir Paul al City Field di New York nel luglio del 2009 proponendo le stesse canzoni accompagnate da immagini proiettate e riferimenti alla storia dell’ex Beatle.

Una serata interessante, unica nel suo genere che vede nella stessa città un confronto tra i due mostri sacri della musica.

Prezzo del biglietto € 15 disponibili su HappyTicket e presso la biglietteria del Teatro. Evento sabato 16 novembre alle ore 21.00 al teatro Govi di Genova.

Roberto Polleri