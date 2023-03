Droga a Sampierdarena, carabinieri sospendono autorizzazione a locale pubblico

Stamane i carabinieri di Ge-Sampierdarena hanno notificato ed eseguito il provvedimento di sospensione delle autorizzazioni, ex art. 100 TULPS, relative a un pubblico esercizio in via Carlo Rolando.

Il provvedimento, adottato su proposta del Comando dell’Arma, trae origine da una serie di controlli effettuati dai militari, nel corso dei quali è stato accertato che il locale è ritrovo abituale di persone pregiudicate e più volte segnalate per reati specifici inerenti alle sostanze stupefacenti e contro il patrimonio.

Proprio nell’ambito di uno dei controlli era stato trovato un consistente quantitativo di varie sostanze stupefacenti (cocaina, hashish, marijuana, per complessivi 300 grammi), in parte in dosi preconfezionate, in parte in “panetti”.

In un’altra occasione erano state sequestrate ulteriori dosi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” a carico di quattro persone, di cui un minorenne, segnalati alla locale Prefettura, mentre un cittadino albanese era stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli all’esercizio pubblico di Sampierdarena si inseriscono in un piano più ampio di verifiche svolte dai carabinieri sul territorio genovese, insieme agli enti preposti, al fine di garantire maggiore sicurezza per i cittadini.