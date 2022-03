Drinbus Amt Bolzaneto, si raggiunge Trasta, Livellato e Canonero

Drinbus Amt di Bolzaneto: prolungamento del percorso fino a Trasta, Livellato e Canonero dal 4 aprile

Il Drinbus Amt di Bolzaneto si amplia a partire da lunedì 4 aprile. Alle zone già servite di Morego, San Biagio, Cremeno e Sardorella si aggiungeranno le località di Trasta, Livellato, Geo e Canonero. Il percorso del servizio a chiamata coprirà così un territorio più ampio. Con la chiamata si può raggiungere più facilmente e con maggior frequenza il centro di Bolzaneto e i principali servizi del quartiere.



In virtù di questa estensione, Drinbus assorbirà il servizio della linea integrativa i08 (Via Custo – Via Adda) e della linea provinciale 835 (Bolzaneto – Livellato) garantendo un servizio più efficace, più flessibile e a misura delle reali esigenze di spostamento dei cittadini, attivo dal lunedì al sabato (festivi esclusi) dalle ore 6 alle ore 20.



Dal 4 aprile, inoltre, in via sperimentale sul Drinbus Bolzaneto non sarà più necessario il supplemento da 1 euro, per viaggiare sarà sufficiente, infatti, un titolo di viaggio valido sulla rete AMT.

Per informare i cittadini della novità, è stata prevista una campagna di comunicazione sul territorio articolata in diversi strumenti. Verrà distribuito ai clienti delle nuove zone servite da Drinbus un dépliant informativo che contiene tutti i dettagli del servizio, le modalità per l’utilizzo e la mappa per visualizzare le diverse fermate a disposizione. Il dépliant è scaricabile anche dal sito www.amt.genova.it. Saranno, inoltre, rifatte tutte le paline di fermata delle nuove zone servite così da renderle facilmente riconoscibili.



Si ricorda che per prenotare il Drinbus è necessario chiamare il numero verde 800 085 302; dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle 23.30 (escluso i festivi). Inoltre, dal 4 aprile sarà possibile utilizzare per la prenotazione anche la nuova APP “Servizi a chiamata”, scaricabile dagli store per Android ed Apple e raggiungibile dalla APP AMT. ABov