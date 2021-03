Draghi: scuola sarà la prima a riaprire. Farò AstraZeneca, come ha già fatto mio figlio

“Per quel che mi riguarda la scuola sarà la prima a riaprire quando la situazione dei contagi lo permetterà. Sarà la prima attività a essere riaperta, riprendendo perlomeno la frequenza scolastica fino alla prima media”.

Lo ha dichiarato stasera il presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi.

Per quanto riguarda il vaccino anti Covid e le polemiche di questi giorni sullo stop temporaneo alle somministrazioni delle dosi di Astrazenaca, il premier ha aggiunto: “Io non ho ancora fatto la prenotazione. La mia classe di età ora è entrata tra quelle che mi permettono di avere il vaccino e farò quello di AstraZeneca. Mio figlio l’ha già fatto in Inghilterra” dove Giacomo Draghi risiede per motivi di lavoro.