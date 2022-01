Draghi non sarà a Genova, manifestazione con corteo confermata

Oggi, a Genova, il premier Mario Draghi, sarebbe dovuto intervenire nell’ambito del tour “Italiadomani” per illustrare sul territorio i programmi del Pnnr. Per questo motivo era stata organizzata la manifestazione “Draghi Vattene!” contro la sua presenza a Genova.

Mario Draghi a Genova non ci sarà, ma la manifestazione è stata confermata.

“Nei giorni immediatamente precedenti alla manifestazione, a mezzo stampa – si legge sul canale Telegram di Libera Piazza Genova – è circolata voce circa la sola presenza dei Ministri e non di Draghi a Genova, contrariamente a quanto precedentemente previsto.

Indipendentemente da ciò, la visita dei ministri ci sarà e l’occasione di lanciare un messaggio forte e unito contro il presidente non eletto dal popolo non sia sprecata. Tutti insieme in piazza Caricamento, dalle 15 in poi, per dire ‘Draghi Vattene!’ e cambiare approccio per una nuova visione di futuro.”

I manifestanti si sono dati appuntamento a Genova, alle 15, in piazza Caricamento.

L’itinerario del corteo prevede il concentramento in piazza Caricamento, il passaggio in via Gramsci, piazza della Nunziata, l’attraversamento di Largo Zecca, le due Gallerie, piazza Corvetto, via Serra, via Fiume per arrivare in piazza della Vittoria”.