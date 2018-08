Dosi di droga pronte per lo spaccio: arrestato 47enne sardo e 28enne dell’Est

Nella serata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Chiavari hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 47enne originario della Sardegna, residente a Chiavari, e un 28enne nativo della Repubblica Ceca, in Italia senza fissa dimora.

Infatti, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso di 10 grammi di eroina, suddivisa già in dosi e pronta per essere venduta per strada, un bilancino di precisione e la somma di circa 705 euro, verosimile provento dell’attività illecita.

Droga, soldi e materiale sono stati sequestrati.