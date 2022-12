Doppio appuntamento con Sabato a Teatro a Genova. Il 17 spettacolo per bambini alla Sala Mercato e per adolescenti al Teatro Modena.

Doppio appuntamento con Sabato a Teatro, questo sabato.

Bambini alle prese con genitori che devono crescere e ragazzi che si confrontano con le prime esperienze di vita adulta.

Il 17 dicembre la rassegna SABATO A TEATRO si sdoppia, proponendo alle ore 16 alla Sala Mercato lo spettacolo di Annalisa Arione e Dario de Falco Mai grande, un papà sopra le righe, indirizzato alla fascia di pubblico dai 3 agli 11 anni, e alle ore 19.30 al Teatro Gustavo Modena A+A.

Storia di una prima volta di Giuliano Scarpinato, primo appuntamento della stagione espressamente dedicato agli adolescenti.

Il Sabato a teatro Teen è una delle novità introdotte da Elena Dragonetti, che dalla passata stagione cura il settore teatro ragazzi del Teatro Nazionale di Genova: una sezione speciale in cui proporre, in fascia preserale, spettacoli che per tematiche e linguaggi possano coinvolgere quegli spettatori non più bambini ma non ancora adulti.

Che cosa serve per essere un genitore perfetto? Mai grande parte da questa domanda. Alberto è convinto che trascinare il figlio in una giostra rutilante di avventure ultra-mega galattiche sia esattamente ciò che serve per fare di lui un padre eccezionale.

Ma il piccolo Tobia preferirebbe una fiaba prima di dormire, un giro al parco e un papà che sappia rimproverare ma anche consolare.

Lo spettacolo della compagnia Arione de Falco, coprodotto dal Teatro Nazionale di Genova, propone una prospettiva insolita, in cui i bambini assistono ai tentativi e ai fallimenti dei loro genitori in chiave comica, tifando per loro e provando a mettersi nei loro panni.

E di tentativi si parla anche in A+A. Storia di una prima volta, interpretato dai giovanissimi Emanuele Del Castillo e Beatrice Casiroli. A. e A. hanno 15 e 17 anni.

Si dividono tra scuola, sport e la passione per la musica. Sono pieni di sogni, incertezze, aspirazioni.

E non hanno ancora fatto l’amore, mentre i compagni di classe, invece, raccontano di imprese eroiche sotto le lenzuola, sembrano esperti e sicuri di sé.

Ma dove hanno imparato, si chiedono A. e A.? A casa è quasi impossibile affrontare l’argomento, a scuola si parla solo di malattie e gravidanze indesiderate. E cos’è veramente il sesso?

Attraverso un mix di teatro, danza, video, A+A. Storia di una prima volta racconta con grazia e ironia il viaggio dei due adolescenti alla scoperta dell’intimità.

Biglietti: Mai grande, un papà sopra le righe sino a 14 anni 6 euro, adulti 8 euro. A+A. Storia di una prima volta 10 euro. Schede di lettura per approfondire i temi presenti negli spettacoli a cura di Andersen – La rivista italiana di letteratura per ragazzi.

La Rassegna Sabato a Teatro è sostenuta da Cambiaso Risso Group.