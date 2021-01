Doppietta del monegasco Moutout ad Andora

SAVONA. 18 GENN. – Regate spettacolari nel fine settimana ad Andora.Negli Standard doppietta per il monegasco Jeremy Moutout, mentre fra i Radial si sono imposti il varazzino Jacopo Pinelli ed il comasco Matteo Bertacchi. Le due gare dei 4.7 hanno visto i successi dei genovesi Dario Burlando e Matteo Mulone.

Andora ha ospitato due regate nazionali che hanno visto la presenza di velisti stranieri ed hanno aperto la stagione velica 2021 in Primazona. Ancora una volta il campo di regata nel golfo di Andora non ha deluso le aspettative: le due giornate hanno visto la presenza di onda formata e vento rafficato che in certi momenti ha raggiunto anche i 20 nodi. Le condizioni meteo marine hanno permesso di effettuare nelle due giornate di gara ben cinque spettacolari prove per le classi Radial e Standard e quattro per i 4.7.

Alla fine un premio speciale è andato all’atleta più giovane fra i 117 concorrenti: si tratta di Silvestro Ludovica. Il riconoscimento è stato pensato appositamente per ricordare il compianto Presidente del Circolo Nautico Andora Pierangelo Morelli, recentemente scomparso, che ha sempre creduto nelle classi giovanili per il futuro della vela.

“La convinzione è che ci abbia lasciato solo fisicamente- dicono al circolo andorese- rimane dentro tutto il nostro Team il messaggio e la forza per continuare il suo operato, condividendo con tutto il mondo della vela la voglia di vivere insieme tanti, tantissimi altri momenti di gioia confrontandoci sui campi di gara”.

Questi i risultati.

Andora Gara Nazionale Uno.

Classe Standard: 1) Jeremy Moutout (YC Monaco), 2 punti; 2) Giovanni Gallego (CN Andora), 5; 3) Alessandro Boschetti (YC Italiano Genova), 6.

Classe Radial: 1) Jacopo Pinelli (Varazze CN), 4; 2) Matteo Ravagnati ( Vela Bellano), 9; 3) Michelangelo Vecchio (Varazze CN), 10.

Classe 4.7: 1) Dario Burlando (YC Italiano); 2) Matis Duplomb (YC Monaco); 3) Matteo Plodari (Vela Bellano).

Andora Gara Nazionale Due.

Classe Standard: 1) Jeremy Moutout (YC Monaco), 3 punti; 2) Giovanni Gallego (CN Andora),7; 3) Alessandro Boschetti (YC Italiano Genova), 8.

Classe Radial: 1) Matteo Bertacchi (CV Vela Bellano), 7; 2) Nicolò Elena (YC Italiano), 11; 3) ) Michelangelo Vecchio (Varazze CN), 16.

Classe 4.7: 1) Matteo Mulone (Circolo Nautico ILVA ), 5; 2) Mathis Duplomb (YC Monaco), 10; 3) Bohdi Van Der Linden (id),10.

CLAUDIO ALMANZI