Dopo l’estate, l’amore arriva al cinema con “After 2”

“After 2” sequel del film campione d’incassi, nelle sale italiane dal 2 settembre 2020, Regia di Roger Kumble, con Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Dylan Sprouse

Dopo il successo del primo film, che nel 2019 ha incassato più di 6 milioni di euro al box office italiano, il 2 settembre arriva nei cinema AFTER 2, sequel basato sul secondo capitolo dei romanzi best seller di Anna Todd, con protagonisti Josephine Langford (Tessa Young) e Hero Fiennes Tiffin (Hardin Scott).

Riuscirà l’amore a cancellare il passato?

AFTER è la fortunata saga di libri di Anna Todd, nata online da una fanfiction, divenuta in poco tempo un impressionante fenomeno letterario young adult. La saga AFTER è stata pubblicata successivamente in 30 paesi in tutto il mondo, e in Italia ha venduto 1.6 milioni di copie (Sperling& Kupfer).