Roberto Vecchioni al Festival internazionale di Nervi

Domani, 21 luglio 2020. Roberto Vecchioni riprende il suo “L’Infinito tour” al Festival Internazionale del Balletto e della Danza Nervi 2020.

Riprende proprio dal Festival Internazionale del Balletto e della Danza Nervi “L’infinito tour” di Roberto Vecchioni interrotto a causa del lock down lo scorso marzo.

E si riallaccerà sul palco di Nervi così il rapporto con il pubblico a lui legato con un concerto che partirà dal suo ultimo album per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine.

Come spiega lo stesso Vecchioni «L’Infinito tour è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi, che parte da un’idea precisa: l’infinito non è al di fuori di noi, non è introvabile, ma è dentro di noi, nella nostra anima e nelle nostre emozioni tutta la prima parte dello spettacolo è giocata sul nuovo disco e sui personaggi che hanno battuto il destino, hanno combattuto il male, hanno amato la vita, gli altri e se stessi. Emerge un mio concetto recente, nuovo, di grande amore per tutto ciò che si fa e si vive. La seconda parte dello spettacolo, invece, è una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima, che mostrano come si è arrivati a questo concetto di infinito attraverso pensieri particolari sull’amore, sul sogno, sull’esistenza, sul dolore, sulla gioia, sulla felicità». Roberto Vecchioni è un cantautore, paroliere, scrittore, poeta ed ex professore italiano è considerato fra i cantautori italiani più importanti, influenti e stilisticamente eterogenei: nella sua opera, è ricorrente l’intrecciarsi del proprio essere con i più svariati miti della storia, della letteratura o dell’arte, questi ultimi presi in prestito, non tanto per descriverne le gesta, piuttosto come espediente per rappresentare una parte di sé.

Roberto Vecchioni riparte in tour per incontrare il suo pubblico con uno spettacolo intimo, nel rispetto della normativa prevista per la musica live.

Il concerto diventa un momento di incontro fondamentale con i fan ma anche un modo per celebrare il potere taumaturgico della musica che, proprio durante il lockdown, ha incentivato un forte senso di condivisione e di appartenenza.

L’artista, accompagnato dai musicisti storici della sua band, alterna dialoghi e canzoni per condurre il pubblico lungo il percorso che spazia dai brani storici, da “Luci a San Siro” a “Chiamami ancora amore”, a quelli racchiusi ne “L’Infinito”, recente successo discografico, ‘Disco d’Oro’ con oltre 30.000 copie vendute (dato FIMI), nonostante la scelta in controtendenza di rinuncia della piattaforme streaming e download.

In questo viaggio canoro e letterario, Roberto Vecchioni predilige l’essenzialità, cifra stilistica di uno spettacolo che preserva la sua eleganza e compiutezza, oltre al legame intimo con il suo pubblico per dar vita ad uno nuovo inizio, dopo il tempo sospeso.

PROGRAMMA

Martedì 21 luglio

ROBERTO VECCHIONI

L’Infinito Tour

Mercoledì 22 luglio

TULLIO DE PISCOPO (batteria) DADO MORONI (pianoforte)

ALDO ZUNINO (contrabbasso)

Giovedì 23 luglio

ARTURO BRACHETTI

Arturo Racconta Brachetti

Venerdì 24 luglio

GIOVANNI ALLEVI

Piano Solo

Domenica 26 luglio

FABIO ARMILIATO

Recital CanTango

Mercoledì 29 luglio

ELEONORA ABBAGNATO

Love

Regia e coreografia GIULIANO PEPARINI

PRIMA ASSOLUTA

Nuova produzione Fondazione Teatro Carlo Felice – Festival Internazionale del Balletto e della Musica/Nervi 2020

Sabato 1 agosto

LE CREATURE DI PROMETEO

LE CREATURE DI CAPUCCI

di Ludwig van Beethoven

Concerto con azione scenico – coreografica

Orchestra Teatro Carlo Felice

ANTEPRIMA NAZIONALE

Nuova produzione Fondazione Teatro Carlo Felice – Festival Internazionale del balletto e della musica/Nervi 2020 – Festival dei 2Mondi

Domenica 2 agosto

WERTHER

di Gaetano Pugnani

Orchestra Teatro Carlo Felice

Direttore Alvise Casellati

PRIMA ASSOLUTA

Nuova produzione Fondazione Teatro Carlo Felice – Festival Internazionale del balletto e della musica/Nervi 2020

in collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova