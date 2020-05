Dopo il via di oggi ai lavori della galleria, ecco tutti i numeri dello scolmatore del Bisagno

Stamane, dopo la stipula del contratto d’appalto firmata ieri pomeriggio, sono stati presentati alla presenza della ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli, i lavori per la realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno a Genova.

La prima fase prevede la preparazione e l’allestimento dell’area di cantiere in corrispondenza dell’ex canile, per consentire l’avvio delle operazioni di scavo vere e proprie, previste entro la fine di quest’anno.

La conclusione di questo intervento, che rappresenta l’opera di maggior rilevanza sia in termini economici che di risultati attesi per la messa in sicurezza idraulica di Genova, è prevista per il 2024.

Il finanziamento disponibile per l’opera è di oltre 204 milioni di euro, mentre l’importo netto dei lavori è di quasi 161 milioni di euro.

Ad aggiudicarseli il raggruppamento temporaneo di imprese Costruire per Genova, composto da Research consorzio stabile, Manelli impresa, Amec, Aicom e D’agostino costruzioni generali.

La direzione dei lavori sarà seguita dal raggruppamento temporaneo di impresa capitanato da Rocksoil, che ha già elaborato la progettazione esecutiva.

Il progetto prevede una galleria di 9,8 metri di diametro lunga 6 chilometri e mezzo, che verrà raccordata allo sbocco con lo scolmatore del Fereggiano, opera già realizzata e che è già entrata in funzione durante le ultime ondate di maltempo alleggerendo la pressione su questo affluente del Bisagno che, nel 2011, esondando provocò la morte di 7 persone.

La nuova galleria dello scolmatore permetterà di smaltire direttamente in mare 450 metri cubi al secondo d’acqua, mentre la nuova copertura del Bisagno assicurerà il deflusso di altri 850 metri cubi d’acqua al secondo, per un totale di 1300 totali.

Una quantità d’acqua che, secondo alcuni esperti e i modelli statistici, può cadere su Genova una volta ogni 200 anni.