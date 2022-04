Dopo il 25 aprile 1945: Campomorone e il ritorno alla “normalità”. Mostra fotografica e documentaria divisa in due grandi sezioni.

Dopo il 25 aprile 1945: Campomorone e il ritorno alla “normalità”. La prima parte introduce storicamente la guerra di Liberazione, la Resistenza in Liguria e a Campomorone.

La seconda parte offre un panorama delle condizioni di vita nell’immediato dopoguerra degli abitanti di un territorio che si è trovato a ridosso della guerra partigiana e delle risposte date dalle istituzioni alle esigenze della popolazione civile. La ricostruzione, le necessità primarie, gli indennizzi ai cittadini e le sanzioni contro i fascisti attraverso i documenti dell’archivio comunale e di privati.

Area Pubblica Istruzione e Cultura Via Gavino n° 144 R – 16014 CAMPOMORONE Ge – P.I. e C.F. 00769440108 Tel 010 72 24 314 – Fax 010 72 24 358 – E-mail areaistruzionecultura@comune.campomorone.ge.it

In particolare:

– 1 Le ricostruzioni storiche dei fatti accaduti/ Le

disposizioni del CLN per la composizione della Giunta

comunale

– 2 Le necessità di cibo e di mezzi della popolazione

e gli aiuti economici

– 3 Le esequie dei Martiri della Liberazione e i

documenti che riguardano le commemorazioni degli

eccidi

– 4 La nuova toponomastica del Comune in relazione

agli episodi della Resistenza

– 5 Gli indennizzi a favore della popolazione in

seguito alla requisizione di apparecchi radio

– 6 I giudizi e le dichiarazioni sui patrioti e sui

partigiani del territorio

– 7 La costruzione e l’inaugurazione del Sacrario ai

Martiri nel Cimitero di Campomorone

– 8 Gli edifici requisiti al partito fascista e riutilizzati

– 9 Le sanzioni contro i fascisti e la cancellazione dalle

liste elettorali

– 10 Una nota autografa di Mario Zino di richiesta

notizie sulla morte di due carabinieri

– 11 I mobili e gli edifici sequestrati al comandante

Tenebre

– 12 I sussidi ai richiamati, agli internati e ai

lavoratori partiti per la Germania

– 13 La costruzione di un rifugio antiaereo: istruzioni

della Prefettura

– 14 Umberto Mantellato e i ricordi della famiglia

Il percorso si snoda attraverso i documenti e i materiali iconografici conservati dalla signora Emmarosa Parodi figlia di Giovanni Mario, dalla signora Maria Mantellato figlia di Umberto, dal compianto Dante Ghezzi, il partigiano Pietro, dalle famiglie Campora, Noli e Rebora e di una raccolta di atti contenuti nell’archivio comunale di Campomorone.

La “microstoria” che ci proponiamo di raccontare costituisce pertanto una conferma dell’importanza dei documenti e delle fonti materiali per l’illustrazione delle vicende che hanno segnato il nostro passato e dato un’impronta importante al nostro presente e al nostro futuro.

Campomorone, Cabannun – Giardini Dossetti Dal 25 aprile 2022

Visita su prenotazione Tel 0107224314