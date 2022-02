Donna subisce scippo a Brignole, passanti chiamano i carabinieri: nigeriano arrestato

Continuano i controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Genova, con l’impiego di numerose pattuglie in divisa e in abiti civili, finalizzati alla repressione dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, i carabinieri di Ge–Castelletto, su segnalazione di alcuni passanti, hanno bloccato in piazza Verdi un 35enne nigeriano che aveva appena tentato uno scippo ai danni di una giovane genovese.

Accompagnato successivamente in caserma per essere identificato, l’africano ha dato improvvisamente in escandescenza scagliandosi contro i militari. Nuovamente bloccato, è stato arrestato per resistenza a pubblico uffiiciale e tentato furto con strappo.

Successivamente, stavolta nel Centro storico genovese, una pattuglia in abiti civili ha notato un 20enne senegalese, già noto alle Forze di Polizia, che si aggirava con fare sospetto per i caruggi.

L’africano è stato perquisito e trovato in possesso di circa 10 grammi di crack, già suddiviso in dosi pronte per lo spaccio nei vicoli.

I carabinieri hanno quindi perquisito anche la sua abitazione, dove hanno trovato ulteriori 10 grammi di eroina, alcuni bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi di droga e la somma di 1.400 euro in contanti provento dell’illecita attività.

Il giovane straniero è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.