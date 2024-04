Donna cade in un’intercapedine di un padiglione del Gaslini

Soccorsa dal 118 e dai vigili del fuoco e portata al San Martino in codice rosso

Intorno alle 12,20 di oggi, giovedì 11 aprile, una donna è rimasta ferita a causa di una caduta nei pressi dell’entrata del pad. 12 dell’Ospedale Gaslini.

La donna è stata subito soccorsa dal personale del Gaslini. Sul posto è poi giunto il 118 con un’ambulanza della Croce Verde e l’automedica Golf 1, i carabinieri e i Vigili del Fuoco.

La donna che era finita in un’intercapedine è estratta e trasferita in codice rosso, ma in condizioni stabili, vigile e orientata all’Ospedale S. Martino.

La direzione ospedaliera precisa che si tratta della nonna di un piccolo paziente dell’ospedale, che è caduta nell’intercapedine tra il muro esterno del padiglione e la strada adiacente, rimanendo incastrata.

Aggiornamento

Da quanto riferiscono i vigili del fuoco. La donna era seduta su un muretto, quando per un presunto malore, è caduta in una intercapedine profonda circa 4 metri e larga poche decine di centimetri.

Impossibilitata ad estrarla d’alto perché in parte incastrata col bacino, i Vigili del Fuoco hanno optato per rompere un vetro del vano scala ed estricarla da quella posizione facendola scivolare su una barella spinale.