Donazioni del sangue in diminuzione, l’Ospedale San Martino lancia un appello

L’appello questa volta arriva direttamente dalla dottoressa Vanessa Agostini, direttore dell’Unità Operativa Medicina Trasfusionale dell’Ospedale Policlinico San Martino e della Struttura Regionale di Coordinamento per le Attività Trasfusionali: “Genovesi, continuate a donare il sangue!”

La responsabile di questo importante settore, quello delle donazioni, parla molto chiaro: “D’estate le donazioni diminuiscono bruscamente – spiega – mettendo in allerta l’intero sistema sangue regionale. Anche quest’anno, stiamo purtroppo assistendo a una carenza di sangue che interessa prevalentemente l’area metropolitana e riguarda soprattutto i gruppi O e A. Proprio quando si riscontra un calo delle donazioni si assiste ad un incremento del bisogno legato alla ripresa dell’attività chirurgica programmata e al numero di interventi in emergenza dovuti a incidenti ed eventi traumatici legati anche all’afflusso di turisti nella nostra regione”.

E’ bene sempre tenere a mente che la terapia trasfusionale è indispensabile e salvavita per pazienti oncologici, talassemici e per tutti quelli che hanno emorragie importanti per traumi, interventi chirurgici o durante/dopo il parto.

Per questo, con le associazioni di donatori e la Regione Liguria è stata avviata la campagna estiva e si sta procedendo con interventi informativi per evidenziare la criticità e promuovere la donazione anche nei mesi estivi.

“Lancio quindi un appello – conclude Vanessa Agostini (nella foto) – a non dimenticare di donare a tutti i donatori periodici e a chi vuole diventarlo. Prima di partire per le vacanze o al ritorno, l’invito è di prendere appuntamento presso i Servizi Trasfusionali e le sedi delle Associazioni di volontariato per garantire la terapia a tutti i pazienti che ne hanno bisogno”.

Un appello che non deve essere preso sottogamba.

Ricordiamo che per donare in sicurezza garantendo il distanziamento, presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Policlinico San Martino è possibile prenotare la propria donazione telefonando ai seguenti numeri: 010/555 2798, attivo dalle 8.00 alle 13.30, e 010/555 4260, attivo dalle 14.00 alle 20.00.

Pensiamo a noi stessi, ma pensiamo anche agli altri.

Franco Ricciardi