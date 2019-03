Don Pasquale arriva al Carlo Felice

Venerdì 8 marzo 2019, alle ore 20.00, al Teatro Carlo Felice, va in scena il Don Pasquale di Gaetano Donizetti (Opera comica in tre atti su libretto di Giovanni Ruffini e Gaetano Donizetti), rappresentato l’ultima volta nel gennaio 2007.

A dirigere l’Orchestra il sempre molto atteso Alvise Casellati, applaudito nel luglio scorso per Madama Butterfly all’Arena del Mare – Porto Antico.

L’opera andrà in scena nell’allestimento della Scottish Opera, ideato dal team franco-canadese Barbe & Doucet, che rispettivamente firmano la regia (Doucet) e le scene e costumi (Barbe), mentre le luci sono state realizzate da Guy Simard.

L’azione si svolge nella coloratissima Roma degli anni ’60, una trasposizione temporale che si presta alle gag, agli equivoci e al ritmo da sitcom che anima il testo.

Il vecchio avaro e libidinoso, la servetta furba, il giovane innamorato e il factotum intrigante: nel Don Pasquale ci sono tutte le maschere del teatro comico, nonché il suo eterno motore: il denaro. La novità dell’opera è che i personaggi non sono solo marionette manovrate dal compositore-burattinaio: sono persone dai tratti riconoscibili, caratterizzati dai propri ben noti comportamenti. Don Pasquale è uno di quei titoli del teatro comico che hanno contribuito a trasformare maschere stereotipate in esseri umani vivi e contraddittori, dalla personalità non necessariamente nobile,anzi. Questa, probabilmente, la ragione del successo della partitura, che la leggenda vuole composta “alla Donizetti”, in appena undici giorni, fin dalla prima rappresentazione al Théâtre des Italiens, in anni (1843) in cui il pubblico prediligeva il genere “serio”.

Sul palcoscenico si alterneranno due cast prestigiosi: il basso Kristopher Irmiter e Giovanni Romeo nel ruolo di Don Pasquale, il tenore Juan Francisco Gatell e Matteo Macchioni (Ernesto), Elia Fabbian e Michele Patti (Dottor Malatesta), Desirée Rancatore e Barbara Bargnesi (Norina).

Segnaliamo gli incontri collaterali che il Carlo Felice ha organizzato per Don Pasquale prima del debutto:

Sabato 2 marzo – ore 16.00 – Auditorium Eugenio Montale. Conferenza illustrativa “pensavo fosse amore” a cura di Edwin Rosasco, in collaborazione con Associazione Amici del Carlo Felice e del Conservatorio N. Paganini

Lunedì 4 marzo – ore 17.30 – Libreria Feltrinelli. Un pomeriggio all’Opera. Incontro con il Cast. A cura di Massimo Pastorelli.

Ingresso libero.

Sinergia con Palazzo Ducale: Proiezione su maxi schermo nell’atrio di Palazzo Ducale del manifesto monografico.

Sinergia con l’Università di Genova-DISPO: In corso la ricerca sul nuovo pubblico.

Sinergia con l’Università di Genova-Facoltà di Lettere: i percorsi di prova con gli studenti universitari del Corso di Storia della Musica, che seguono lo svolgimento delle varie fasi dell’opera.

EliP.