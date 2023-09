Don Italo Arrigoni ritrovato in ospedale a Nizza

E’ in gravi condizioni. Era scomparso giorni prima da Arnasco

E’ stato ritrovato in un ospedale di Nizza don Italo Arrigoni, 67 anni, il parroco di Arnasco Onzo Curenna e Vendone di cui non si avevano notizie da oltre una settimana.

La Diocesi di Albenga-Imperia spiega, in una nota, come il sacerdote sia rimasto vittima di un incidente “incosciente, senza documenti né cellulare”. In questo modo “non avrebbe potuto comunicare con la Curia, il fratello e i parrocchiani.”

Don Italo Arrigoni sarebbe ancora in stato di incoscienza e in gravi condizioni.

Decisive per ricostruire la dinamica dell’accaduto le indagini dei Carabinieri di Villanova d’Albenga.

La Panda azzurra con cui era stato visto l’ultima volta da una webcam, è stata trovata non lontano dalla stazione di Albenga facendo pensare ad un allontanamento in direzione Francia.