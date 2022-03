Don Claudio Doglio presenta a Varazze il suo libro “La Croce”, il 22 marzo 2022 alle ore 18 presso il Convento di S. Domenico

Don Claudio Doglio presenta a Varazze il suo libro “La Croce”. Ingresso libero nel rispetto delle normative in vigore per contrastare il diffondersi del Covid-19 e sue varianti.

Non poteva scegliere un periodo più adatto, don Claudio Doglio, parroco della Chiesa Collegiata di S. Ambrogio di Varazze ed eminente teologo, per presentare il nuovo libro “La Croce” – Simbologia, Arte, Storia e Spiritualità pubblicato lo scorso anno da Effatà Editrice.

L’evento, riveste infatti un significato che va al di là dell’uscita di una pubblicazione che senza dubbio riscuoterà il successo che merita l’Autore, ormai conosciuto in Italia e all’Estero per la profondità del pensiero espresso nella tematica religiosa e cristiana, poiché si colloca come un illuminante tassello nel mosaico di questo drammatico presente scosso da una guerra crudele che insanguina l’Ucraina, il cui attuale simbolo è proprio la Croce che è costretta a portare sul Calvario di un’invasione assurda, i cui risvolti potrebbero compromettere l’intera umanità.

Don Claudio Doglio, in questo oculato appuntamento culturale, propone una meditazione sulla Croce a partire dagli scritti del Beato Jacopo da Varazze, “Voragine” di scienza, come fu chiamato l’illustre figlio della cittadina ligure, autore della celeberrima “Legenda Aurea” e di numerose altre opere di fede e socio-storiche di Genova, di cui fu indimenticato Arcivescovo, coinvolgendo i sempre numerosi ascoltatori della sua felice dialettica, a considerare l’insegnamento che lo strumento di tortura e di gloria che fu la Croce di Cristo, ci accomuna in un cammino di maturazione nella fede e nell’aiuto vero e concreto verso gli altri, viatico per una intensa e partecipata Quaresima.

La Chiesa festeggia l’Esaltazione della Croce il 14 settembre, in ricordo dell’anno 615, allorché la Terrasanta fu invasa dai persiani, il cui re Cosaroe, davanti al sepolcro di Gesù, si fermò sgomento e fuggì seguito dal suo esercito.

Proprio una Croce, oggi, più che le armi che stanno devastando una nazione, potrebbe e dovrebbe fermare la forza bruta che uccide e avvilisce l’homo Sapiens.

Martedì 22 marzo alle ore 18:00, nel Convento Domenicano di Varazze, un appuntamento con la storia e la civiltà, grazie al nuovo impegno letterario di Don Claudio Doglio.

Claudio Doglio

Sacerdote della diocesi di Savona dal 1985. Licenziato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana nel 1987, in Scienze Bibliche all’Istituto Biblico e dottorato in Teologia biblica presso la Gregoriana nel 2002. in diocesi ha ricoperto vari incarichi di responsabilità.

Insegna Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale nelle sedi di Milano e di Genova. Dal 2002 al 2014 è stato condirettore e redattore della rivista “Parole di Vita”, bimestrale dell’Associazione Biblica Italiana, per cui ha scritto numerosi contributi. Ha collaborato stabilmente con le Riviste: “Parole di vita” (bimestrale dell’ABI), “Rivista di Pastorale Liturgica”, “Servizio della Parola” e “Temi di predicazione”. Ha curato per l’EMP la Collana “Parole di vita” e per l’ElleDiCi la nuova collana “Graphé” di recente pubblicazione. Dal 4 dicembre 2011 è parroco della parrocchia collegiata di Sant’Ambrogio in Varazze (SV), dove è anche moderatore dell’unità pastorale.