Domenica il grande giorno del Trail di Rapallo

Tutto pronto per domenica a Rapallo, sede della seconda edizione del locale Trail che costituirà l’ultimo evento agonistico della stagione della Sporteventi SSDRL, passata attraverso i grandi successi della Rea Palus Race e del Santa Cross Triathlon.

Questa volta ci si dedica alla corsa all’aria aperta, attraverso una manifestazione che già al suo primo anno ha raccolto molti consensi, con le vittorie di Alessio Gatti e Benedetta Broggi.

La speranza è che, complice il bel tempo, la prova ligure allarghi il numero di presenze dando un bel segnale di crescita. Il percorso di gara d’altronde è adatto a ogni tipo di trailer, costituendo una sfida probante per chi ama le distanze medio-brevi e un test per chi prepara gli ultratrail.

Si gareggia infatti su un tracciato di 17 km per 1.271 metri, molto apprezzato da chi c’era lo scorso anno sia per il suo valore tecnico, sia per gli scorci paesaggistici che sa regalare. Ci si affaccia infatti sul Golfo di Rapallo con passaggi che ritemprano lo spirito.

L’appuntamento è sul Lungomare della città, nella zona del caratteristico Chiosco della Musica, con il via fissato per le ore 11:00. Le iscrizioni sono ancora aperte, al costo di 25 euro con pacco gara comprendente una caratteristica maglia personalizzata in materiale completamente riciclato. Chi volesse optare per la non competitiva sulla stessa distanza, il costo è di 20 euro.

La gara gode patrocinio del Comune di Rapallo tramite anche il suo brand turistico Hello Rapallo.

Per informazioni: Sporteventi SSDRL, https://www.reapalusrace.it/trail-running/