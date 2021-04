Domenica con i veicoli storici ad Albenga

Il sodalizio motoristico villanovese organizza il Raduno statico in Viale Martiri della Libertà per far ritrovare fra loro gli appassionati di auto storiche e per avvicinare un nuovo pubblico a questa interessante attività culturale storico-sportiva

SAVONA. 30 APR. Grande attesa fra gli appassionati di motori e di auto storiche per il raduno in programma domenica sul Viale Martiri della Libertà ad Albenga. Ad organizzare l’evento è il club motoristico “Ruote d’ Epoca Riviera dei Fiori” presieduto da Augusto Zerbone.

Il sodalizio, che ha sede a Villanova d’ Albenga, conta migliaia di iscritti, residenti non solo in Liguria, ma anche in tutta Italia ed all’estero, appassionati di motori ed orgogliosi di possedere un’ auto storica.

“Diamo appuntamento a domenica a tutti gli appassionati di motori e di auto storiche- ci ha detto il presidente Zerbone– per un raduno statico che si svolgerà nel rispetto delle restrizioni dovute alla pandemia. Si tratta anche di una occasione per ammirare la bellissima esposizione floreale Fior d’ Albenga nel Centro Storico cittadino quest’anno dedicata alla Divina Commedia nel settecentesimo anno dalla morte di Dante”.

Il “ Ruote d’epoca Riviera dei Fiori” (RD’ERDF), è federato all’Automotoclub Storico Italiano (ASI ) ed è stato fondato nel 1990; oggi conta più di 10 mila iscritti risultando il più numeroso della Liguria. Il club, oltre a seguire le pratiche per le omologazioni per auto e moto storiche, esenzioni, certificati delle caratteristiche tecniche, consulenza propone ogni anno importanti manifestazioni e raduni anche di livello internazionale.

“Ogni nostra iniziativa, o manifestazione – conclude Zerbone- ha lo scopo di contribuire a divulgare la cultura della Moto e dell’Auto d’epoca. I nostri aderenti sono migliaia e sono diventati anche con gli anni sempre più appassionati a questa stupenda forma di attività culturale e sportiva”.

Per coloro che volessero conoscere meglio il club motoristico villanovese è possibile contattare la sede del club telefonando al numero 0182.580508, cellulare 3703103102, o all’ indirizzo info@ruotedepoca.it

CLAUDIO ALMANZI