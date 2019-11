Domenica 8 torna La Maratona di Sanremo

Ultimi giorni per iscriversi alla Sanremo Marathon in calendario Domenica 8 Dicembre

Come da tradizione saranno tre le gare in programma: maratona (Fidal), 10 Km (non competitiva) e Family Run aperta a tutti grandi e piccoli. Fino al 5 Dicembre sarà infatti possibile assicurarsi un pettorale tramite il sito ufficiale www.sanremomarathon.it. Successivamente ci si potrà iscrivere direttamente presso il desk allestito ai piedi della scalinata del Casinò venerdì 6 e sabato 7 Dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18. Il ritiro pettorali, oltre ai due giorni sopra citati, sarà possibile anche la mattina della Domenica dalle 7 alle 8:30.

LA GARA

Il ritrovo sarà alle ore 9 davanti al casinò, da dove prenderà il via una passeggiata/riscaldamento lungo via Matteotti fino al Teatro Ariston. La partenza ufficiale è prevista in piazza Colombo. I podisti, dopo un breve percorso cittadino, si immetteranno nella pista ciclabile di Area 24 che percorreranno prima in direzione levante e poi verso ponente fino al traguardo posto al campo di atletica di Pian di Poma, con uno spettacolare giro finale dell’anello. La parte tecnica è curata dalla Pro San Pietro Sanremo. E’ previsto anche un servizio pacer.

La Sanremo Marathon è presente su Facebook e su Twitter.