Entusiasmo infinito all’Ardita Juventus 1906 per la nuova pressostruttura

Grande festa all’Ardita Juventus 1906 in via Serra Gropallo per l’inaugurazione della nuova pressostruttura alla presenza dell’assessore regionale allo sport Ilaria Cavo, dei consiglieri comunali Stefano Anzalone (Sport), Vittorio Ottonello e Claudio Villa, del presidente Municipio Levante Francesco Carleo e di un’ampia rappresentanza di Giunta e Consiglio municipale, del presidente Coni Liguria Antonio Micillo, del delegato Coni Genova Rino Zappalà, dei presidenti FIP (Alberto Bennati), FGI (Pino Raiola), FISR (Sabrina Benvenuto) e FIKBMS (Piero Picasso). Attorno al rettangolo di gioco, tante famiglie e una tribuna ricca di entusiasmo con la partecipazione delle giovani leve dei cestisti dell’Ardita Juventus 1906, degli interpreti degli sport da ring dell’Ardita, dei pattinatori e delle pattinatrici dello Sturla Pattinaggio, delle ginnaste della Naica, delle pallavoliste dell’Audax Quinto.

Dopo lo show dei cestisti e dopo le splendide esibizioni dei pattinatori Thara Perrone e Leonardo Boselli, ecco gli interventi delle autorità a precedere il taglio del nastro. “Sono davvero felice per questa inaugurazione – dice l’assessore regionale allo sport Ilaria Cavo – Abbiamo seguito questo progetto e siamo orgogliosi di aver sostenuto, attraverso il bando Filse, questa importante iniziativa di una società che è un punto di riferimento molto importante per tutto il Levante genovese. Auguro a questi giovani di poter crescere con i valori dello sport in questa nuova magnifica a casa”

Questo il commosso pensiero del presidente Mauro Molisani. “Oggi realizziamo il nostro sogno e dobbiamo ringraziare in primis la Regione Liguria. La nostra società ha una grande tradizione nel basket ma offre attività anche nelle bocce e negli sport legati al ring quali savate e kick boxing. Questa nuova pressostruttura ci permette di offrire spazi anche allo Sturla pattinaggio. E a festeggiare ci sono anche Audax Volley e Naica Ginnastica che svolgono attività in questi nostri impianti. Voglio ringraziare anche il Comune di Genova per il rinnovo della concessione fino al 2035. In questo modo potremo continuare a investire per garantire un futuro sportivo di qualità ai nostri giovani”

La riqualificazione della più grande delle tre palestre del complesso polisportivo dell’Ardita, a fronte di un investimento di 250.000 euro, è stata resa possibile dall’accesso al fondo di garanzia attivato dalla Regione Liguria e gestito da Filse, dal supporto dello Sturla Pattinaggio e dall’impegno personale del presidente Molisani. Da sottolineare la preziosa collaborazione del Comune di Genova, del Municipio Levante, dei responsabili dei Parchi di Nervi e dell’architetto Francesco Rosadini, progettista e direttore lavori.

L’Ardita può ora contare su un impianto con misure regolamentari per il basket. E’ la casa della prima squadra che milita in Serie C, della squadra Under 20 e delle due Under 18 (Gold e Silver),dell’Under 16 Femminile (in collaborazione con Auxilium), dell’Under 14 e tutto il numeroso settore minibasket con quasi 200 giovani praticanti diretti dal responsabile tecnico Fulvio Chiesa e dai suoi collaboratori. Il nuovo “pallone” ospita anche le attività dello Sturla Pattinaggio, la società della pluricampionessa mondiale Paola Fraschini diretta da Laura Bonamico e Matteo Fraschini, con circa una trentina di atleti dagli 8 ai 20 anni.

Nella palestra “storica” dell’Ardita Juventus 1906 si allenano tre gruppi dell’Audax Pallavolo di Quinto, per un totale di circa 45 ragazze, mentre sono circa 40 i giovani atleti dell’Asd Naica, suddivisi tra ginnastica artistica e ritmica. Nata nel 2012, con grande qualità, è Ardita Savate, magistralmente diretta dal maestro Piero Picasso: le arti marziali e le discipline da combattimento vengono praticate nella palestrina più piccola. La sezione Bocce coinvolge anche socialmente l’Ardita.