Domani riaprono i ristoranti del Consorzio Focaccia di Recco

Consorzio Focaccia di Recco col formaggio. Lunedì 18 maggio: Iniziano a riaprire anche i ristoranti.

Iniziano a riaprire al pubblico da lunedì 18 maggio anche i ristoranti del Consorzio della Focaccia di Recco, seguendo le prescrizioni previste dalle Linee di indirizzo per le Attività Economiche, Produttive e Ricreative condivise ed approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la prevenzione e il contenimento del COVID-19.

Lunedì 18 si inizia a Recco con il Ristorante Pizzeria Del Ponte dei F.lli De Ferrari Gianni, Massimo e c. e il Ristorante Da O Vittorio di Gianni e Vittorio Bisso, a seguire martedì 19 a Sori con Edobar dei cugini Giorgio e Fabio Benvenuto.

Saranno situazioni nuove quelle che si dovranno affrontare, forse all’inizio le norme di distanziamento sociale e igienico–comportamentali al ristorante potrebbero creare qualche timore, difficile non stringersi la mano o anche non riabbracciarsi con i clienti abituali, ma il piacere di poter dare nuovamente ospitalità ai propri tavoli, veder la cucina che lavora e sentire animarsi i propri ristoranti avrà presto il sopravvento trasmettendo il piacere della convivialità. E chi entrerà, dopo la dura esperienza vissuta, probabilmente proverà vere emozioni nel poter nuovamente vivere, apprezzandolo più di prima, il piacere del mangiar fuori casa … e poi intorno ad una Focaccia di Recco tutto sarà più facile.

A seguire arriveranno anche tutti gli altri ristoranti con l’obiettivo ai primi di giugno di essere tutti riaperti.

Le attività aderenti al Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio:

Ristoranti a Recco: Alfredo – Angelo – Da Lino – Da ö Vittorio – Del Ponte – Manuelina – Vitturin 1860 – Storica Focacceria Manuelina. Ristoranti a Sori: Edobar – Il Boschetto

Panifici a Recco: Panificio Moltedo G.B. via Assereto – Panificio Moltedo 1874 via XX Settembre. Tossini via Roma – Tossini via XXV Aprile.

Panifici e gastronomia a Recco: Tossini via Assereto – Tossini via Trieste.

Asporto a Camogli: Focacceria Revello dal 1964.